Sex-Aussage von Pietro Lombardi: Was sagt seine Laura dazu?

Laura Maria Rypa (26) bricht ihr Schweigen. Vor einigen Tagen sorgte eine Aussage ihres Verlobten Pietro Lombardi (30) für eine Menge Aufregung: Der Sänger hatte öffentlich erklärt, dass es ihn Stolz machen würde, wenn sein Sohn mit 13 Jahren sein erstes Mal habe. Daraufhin bekam der Musiker eine Menge Gegenwind – unter anderem von seiner Ex Sarah Engels (30). Doch was sagt seine Laura dazu?

In ihrer Instagram-Story nahm die Beauty ihren Freund jetzt in Schutz. "Pi ist manchmal ein kleiner Chaot mit seinen Aussagen, aber ich weiß, wie er es meint und welche Ironie dahinterstand", erklärte die 26-Jährige. Laut Laura habe es sich dabei um Ironie gehandelt, die eindeutig zu verstehen war. Für sie sei ihr Partner ein Vorbild: "Er ist ein sehr guter Papa, an dem sich viele eine Scheibe abschneiden sollten."

Mittlerweile ruderte der 30-Jährige zurück und erklärte gegenüber "Punkt 6": "Das habe ich natürlich alles mit Ironie gesagt." Zudem fügte Pietro hinzu: "Genauso wie solche Aussagen, dass es bei einer Frau was anderes wäre. Ich glaube, das ist so eine Sache als Papa, dass ich sage, okay, wenn jetzt meine Tochter irgendwann bis elf Uhr draußen ist, da hat man ein bisschen mehr Bauchschmerzen, als es bei einem Jungen sein würde."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

