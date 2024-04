Laura Maria Rypa präsentiert ihre runde Babykugel im Bikini!

Derzeit verbringt Laura Maria Rypa (28) gemeinsam mit ihrem Liebsten Pietro Lombardi (31) einen gemeinsamen Urlaub im Warmen. Daran lässt sie ihre Community im Netz teilhaben: Auf Instagram präsentiert sie ihren Followern auf ein paar Urlaubsschnappschüssen ihre Babykugel. Darunter schreibt Laura "Sun's Out, Bumps Out", was so viel bedeuten soll wie "Die Sonne scheint, ich hole meinen Bauch heraus". Gesagt, getan: In einem orangefarbenen Bikini liegt die werdende Mama am Meer und lässt sich die Sonne auf den Babybauch scheinen.

Die Fans der Influencerin nehmen die Fotos als Anlass zur Spekulation. In den Kommentaren tippen sie fleißig, welches Geschlecht das ungeborene Baby wohl haben wird. Doch Lauras Community scheint sich nicht ganz einig zu werden. Während einige meinen: "[Dein] Bauch sieht verdächtig nach [einem] Babygirl aus", sind sich andere sicher: "Es wird wieder ein Junge." Ein User betrachtet dieses Ratespiel amüsiert und meint: "Krass, voll viele Hellseher, die am Bauch von außen erkennen, was es wird."

Während die Fans der Beauty noch im Dunkeln tappen, kennt die 28-Jährige bereits das Babygeschlecht. "Ich hatte heute einen weiteren Frauenarzttermin und ich kenne endlich das Geschlecht", erzählte Laura vor einigen Tagen im Netz. Ihrem Herzblatt geht es derweil wie den Followern: Er hat nicht die geringste Ahnung, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. "Ich werde ihn damit überraschen", verriet die Influencerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was meint ihr: Bekommt Laura einen Jungen oder ein Mädchen? Ich denke, es wird ein Mädchen. Ich glaube, es wird wieder ein Junge. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de