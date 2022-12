Oliver Kahn offenbart: Er litt unter Depression und Burn-out

Oliver Kahn (53) gibt Einblicke in sein Seelenleben. Seit vielen Jahren ist der in Karlsruhe geborene Sportler nicht mehr aus dem Fußball wegzudenken. Nachdem er seine aktive Karriere als Torwart unter anderem bei der Nationalmannschaft beendet hatte, ist er heutzutage als Fußballfunktionär tätig. Doch hinter der harten Fassade des Kickers steckt ein verletzlicher Kern: Nun verriet Oliver, dass er unter einem Burn-out und Depressionen litt.

Das offenbarte er nun in dem Podcast "Alles nur im Kopf", den er gemeinsam mit seinem langjährigen Therapeuten Florian Holsboer aufnahm. Zahlreiche Umstände wie beispielsweise wachsender Erfolgsdruck von außen oder die Erniedrigung der Fans in gegnerischen Stadien in Form von Affenlauten hätten über die Jahre dazu beigetragen, dass er wegen seiner Psyche medizinische Hilfe in Anspruch nehmen musste. In dem Gespräch erinnert sich der 53-Jährige zudem an einen Moment in seiner Karriere zurück, an dem er fast zerbrochen wäre: Im WM-Finale 2002 passierte ihm ein Torwartfehler, der die Vorentscheidung für die Niederlage der Deutschen bedeutete. "Mir schauten zwei Milliarden Menschen beim Versagen zu", schilderte er.

Erst als er sich Ende der 90er-Jahre Hilfe holte, sei er langsam aus seinem mentalen Tief herausgekommen. Da es für ihn nie eine Option gewesen sei, den Leistungssport zu verlassen, habe er mithilfe seines Therapeuten nach einem Weg gesucht, in seinem Beruf, "neue Widerstandskraft zu entwickeln". Heutzutage möchte Oliver anderen Betroffenen Mut machen, offen über ihre Erkrankung zu sprechen und Depressionen von ihrem Stigma befreien.

Getty Images Oliver Kahn, Ex-Torhüter

Getty Images Oliver Kahn im September 2022 in München

Getty Images Oliver Kahn, Fußballstar

