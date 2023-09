Bayern-Rauswurf: Hat Oliver Kahn bald Job bei den Saudis?

Zieht es ihn etwa bald ins Ausland? 2021 war Oliver Kahn (54) Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München geworden. Während seiner Zeit beim deutschen Meister hatte er sich jedoch immer wieder Kritik anhören müssen. Nachdem der Fußballclub in der vergangenen Saison den begehrten Titel geholt hatte, war für den gebürtigen Karlsruher plötzlich Schluss: Er wurde entlassen und musste seine Tasche packen. Jetzt sieht es aber so aus, als hätte er schon den nächsten Job so gut wie in der Tasche: Fängt Oliver bald in Saudi-Arabien an?

Wie die Zeitung "Asharq Al-Awsat" berichtet, soll der ehemalige Torwart ein Angebot aus Saudi-Arabien auf dem Tisch liegen haben. Demnach soll Oliver neuer CEO des Fußballclubs "Al-Hilal" werden, wo auch Superstar Neymar (31) Jr. unter Vertrag steht. Der 54-Jährige wollte sich gegenüber Bild allerdings noch nicht zu den Gerüchten äußern.

Dennoch besteht seinerseits seit einiger Zeit großes Interesse am dortigen Fußball. "Bereits 2017 habe ich gemeinsam mit der 'Saudi Arabian Football Federation (SAFF)' einige Projekte im Fußball umgesetzt. Im selben Kontext schaue ich mir die aktuellen Entwicklungen in der Saudi Professional League (SPL) an. Sowohl im Verband, in der Liga, als auch auf Klubebene, bewegt sich gerade eine Menge", sagte Oliver vor wenigen Tagen zum Blatt.

