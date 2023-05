"Bedenklich": Toni Kroos äußert sich zu Olli Kahns Rauswurf

Damit hätte er wohl nicht gerechnet. Obwohl FC Bayern München die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, wurde der Sieg von einem anderen Ereignis überschattet: Oliver Kahn (53) und Hasan Salihamidžić (46) wurden nur wenige Minuten nach Abpfiff des letzten Spiels aus dem Vorstand des Vereins geworfen. Besonders den ehemaligen Torwart soll das hart getroffen haben – angeblich ist er nahezu ausgerastet. Nun äußert sich auch ein Ex-Bayern-Spieler.

Toni Kroos (33) spielte sieben Jahre in München, bevor er 2014 zum spanischen Rekordmeister Real Madrid wechselte. "Ich habe es gehört von Kahn, dass er nicht kommen durfte. Es ist jetzt nicht meine Baustelle, aber es gibt mittlerweile schon ein Bild ab, das ist ein bisschen bedenklich, finde ich", sagte der Profikicker gegenüber REAL TOTAL. Vor allem für die Mannschaft tue es ihm leid. "Das ist schade für die Spieler und vor allem für den neuen Trainer, die wollten heute ein bisschen feiern, aber dann geht es hauptsächlich wieder um den Wechsel. Das dann heute an so einem Tag zu bestätigen, offiziell vorher zu sagen, er ist krank… Dann: Nein, ist er nicht, er durfte nicht kommen", zeigte sich Toni enttäuscht von seinem Ex-Verein.

Immerhin wurde sogar Julian Nagelsmann, der ehemalige Trainer der Bayern, zur Meisterfeier eingeladen. "Dieser Titel gehört auch Julian Nagelsmann, er hat auch eine Hand an der Schale. Er soll wissen, dass wir ihn sehr schätzen. Er ist ein richtig guter Kerl und auch herzlich eingeladen zu der Party", erklärte Hasan Salihamidžić gegenüber Sport 1.

Anzeige

Getty Images Oliver Kahn, ehemaliger Torwart

Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Julian Nagelsmann, Fußballtrainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de