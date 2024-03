Baby-Alarm bei seinem Bruder: Oliver Kahn wird bald Onkel!

Oliver Kahn (54) hat einen besonderen Grund zur Freude: Er wird nämlich bald Onkel! Diese frohe Neuigkeit verkünden jetzt sein Bruder Axel Kahn (58) und dessen Partnerin Sarah Fiedler auf Instagram. Auf mehreren Fotos ist das Paar zu sehen, das eine Gender-Reveal-Party mit zahlreichen Freunden, leckerem Kuchen und niedlicher Deko feiert! "Bilder sagen mehr als Worte. Wenn Gefühle und Liebe sich in Bildern widerspiegeln, braucht es keine Worte", schreiben die beiden zu ihrem Beitrag und merken an: "Nur so viel: Herzlichen Dank an alle, die wir unsere Freunde nennen. Für diese Freundschaften sind wir sehr dankbar!"

Bevor Ollis Bruder und seine Liebste das Geschlecht ihres Babys offiziell bestätigten und enthüllten, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, hatten die Aufnahmen der Feier einen Hinweis auf das Geschlecht ihres Sprösslings gegeben: Der Teig im Inneren ihrer Torte leuchtete beim Anschneiden nämlich in einem saftigen Blau und Axel lief zu einem ebenfalls blauen Luftballon mit der Aufschrift "Es ist ein Junge". Diesen ließ er voller Freude platzen und gab seinem Schatz überglücklich einen Kuss. In den Kommentaren des Beitrags häufen sich außerdem zahlreiche blaue Herzchen der aufmerksamen Fans – diese bekunden ihre Glückwünsche und Gratulationen für Axel und Sarah. "Wünsche viel Glück und viel Kahn-Power!", gratuliert ein Nutzer der Social-Media-Plattform beispielsweise.

Oliver hat sich bisher noch nicht öffentlich zu den zuckersüßen Babynews seines vier Jahre älteren Bruders geäußert. Genau wie sein jüngerer Bruder war auch der 58-Jährige ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er spielte damals für den Karlsruher SC. Anders als sein Bruder, der damalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, dessen Karriere sich bis heute rund um das Thema Fußball dreht, beschäftigt sich Axel hingegen beruflich mit anderen Dingen als mit dem Ballsport. Heute ist der Unternehmer unter anderem auch als Dozent an einer privaten Universität tätig.

Anzeige

Instagram / a.kahn Axel Kahn und Sarah Fiedler, März 2024

Anzeige

Getty Images Axel Kahn, ehemaliger Fußballspieler

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de