Nicht ausgeladen? Darum fehlte Oliver Kahn bei Bayern-Party

Wurde Oliver Kahns (53) Erscheinen doch nicht vom Verein untersagt? Gestern hatte der FC Bayern München in letzter Sekunde die Meisterschaft gewonnen. Das hielt den deutschen Rekordmeister allerdings nicht davon ab, die Verantwortlichen Hasan Salihamidžić (46) und Oliver Kahn bereits kurz nach dem Abpfiff zu entlassen. Auch zur anschließenden Meisterfeier durfte Olli nach eigener Aussage nicht kommen. Nun äußert sich der Verein zu der Thematik.

Der Vereinspräsident Herbert Hainer (68) erklärte laut One Football auf einer Pressekonferenz am Sonntagvormittag, warum der ehemalige Torwart nicht mit in Köln dabei war. Es habe ein Gespräch mit Oliver gegeben, das leider nicht so gut gelaufen sei. "Wir konnten uns mit Oliver nicht einigen, dass wir die Beendigung einvernehmlich hinkriegen. Darum haben wir uns am Freitag mit dem Aufsichtsrat zusammengesetzt und die Abberufung beschlossen", führte Herbert weiter aus.

Während des Spiels ließ der Verein allerdings eine andere Erklärung verlauten: Oliver wäre wegen einer Grippe in München geblieben. Eine Notlüge? "Er hat uns am Samstagmittag mitgeteilt, dass er eine Sommergrippe hat und im Bett liegt", führte Herbert weiter aus. Ob das stimmt? Oliver reagierte bisher nicht auf diese Erklärung.

Getty Images Oliver Kahn, ehemaliger Torwart

Getty Images Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München

Getty Images Oliver Kahn, Ex-Vorstandsmitglied der FC Bayern München AG

