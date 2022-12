WM-Triumph: Penis-Jubel von Argentiniens Torwart geht viral

Damit machte sich Emiliano Martínez (30) nicht nur Freunde! Der Keeper feierte am Sonntag den größten Triumph seiner Karriere: Mit der argentinischen Nationalmannschaft krönte er sich in Katar zum Fußball-Weltmeister. Mit einer sensationellen Parade kurz vor Ende der Verlängerung und zwei gehaltenen Elfmetern hatte Emiliano großen Anteil am Final-Erfolg – und bekam dafür die Auszeichnung als bester Torwart des Turniers. Mit einer obszönen Geste spaltet er jetzt das Netz!

Für seine Leistungen im Turnier bekam Emiliano nämlich den goldenen Handschuh als bester Keeper überreicht. Nachdem er die Offiziellen des Weltverbands Fifa und des Gastgeberlandes Katar hinter sich gelassen hatte, hielt er sich die Trophäe vor den Schritt und posierte für die Kameras. Dieser Penis-Jubel dauerte zwar nur kurz, schlug im Netz aber hohe Wellen. Während einige Fans den Sportler feiern, finden andere das deutlich too much!

Auf Twitter ging die Jubelgeste viral. "Was für ein Mangel an Respekt vonseiten Emiliano Martínez, dass er vor der Welt und den Repräsentanten diese Geste zeigt", schrieb etwa ein Nutzer zu einem Foto des Vorfalls. Andere fanden den Moment eher witzig.

Anzeige

Getty Images Randal Kolo Muani und Emiliano Martínez im WM-Finale 2022

Anzeige

Getty Images Lionel Messi, Emiliano Martínez und Kylian Mbappé nach dem WM-Finale 2022

Anzeige

Getty Images Emiliano Martínez, bester Torhüter der WM 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de