Jameela Jamil wurden in Notoperation Knochen transplantiert

Jameela Jamil (38) hat seit geraumer Zeit ziemlich mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Das teilt die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account mit. "Ratet mal, wer eine kleine Not-OP und eine Knochentransplantation hatte, Antibiotika und Schmerzmittel nahm und mit einer Gastritis aufwachte?", schreibt die Beauty, ohne weitere Details zu nennen. Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme versucht die Britin positiv zu bleiben und fügt hinzu: "Bitte schickt mir in dieser furchtbaren Zeit lustige Tiervideos."

Statt der gewünschten Clips senden Jameelas Fans ihr zahlreiche Genesungswünsche in der Kommentarspalte des Beitrags. Außerdem haben einige ihrer Follower Tipps, was die Erkrankung anbelangt. "Ich habe Gastritis mit einer sehr faden Diät geheilt. Viel Glück. Es ist scheiße, aber es wird besser!", merkt eine Nutzerin an. Ob die Fernsehmoderatorin bald wieder fit sein wird? Bereits vor mehreren Wochen enthüllte die 38-Jährige, dass ihre Knochendichtheit Probleme mache. Vor rund einer Woche hatte sie zudem eine Zahnwurzel-OP.

Dass Jameela offen über ihre Gesundheit spricht, ist übrigens keine Seltenheit. Vor einigen Jahren enthüllte die "She-Hulk: Die Anwältin"-Darstellerin unter anderem, dass sie an der Autoimmunkrankheit Hashimoto-Thyreoiditis leide. Zudem habe sie eine angeborene Störung des Bindegewebes. "Es ist wirklich nervig und man hat das Gefühl zu versagen, wenn man nicht den Erwartungen 'normaler' Menschen gerecht wird", erklärte sie damals auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Jameela Jamil, 2019 in Los Angeles

Getty Images Jameela Jamil bei den Grammy Awards 2020

