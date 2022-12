WM-Finale 2022: Unglaubliche Wendung in der 80. Minute!

Das hat wohl keiner mehr erwartet! Heute Nachmittag lief das große Endspiel der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft. Dabei trat die argentinische Nationalmannschaft gegen den Titelverteidiger Frankreich an. In den ersten 80 Minuten sah es so aus, als ob die Südamerikaner sich nach der Finalniederlage gegen Deutschland 2014 endlich den Sieg holen könnten. Mit zwei Toren Vorsprung in der 80. Minute schien alles sicher. Doch da haben sie nicht mit Kylian Mbappé (23) gerechnet! Für den Sieg reichte es aber leider trotzdem nicht.

Der 23-Jährige erzielte bei einem Freistoß zehn Minuten vor Abpfiff das 2:1 für Frankreich und auf einmal war die Hoffnung zurück. Nur eine Minute später passierte das Unglaubliche: Der Franzose schoss direkt noch ein Tor und erreichte damit den Ausgleich. Daraufhin ging es in die Nachspielzeit. Die unfassbar spannende Partie war noch nicht vorbei: Nachdem Messi das dritte Tor erzielte, legte Mbappé wieder nach und das Finale endete mit dem Elfmeterschießen. Letztendlich konnte sich Argentinien durchsetzen!

Besonders freudig ist dieser Sieg wohl für Messi. Der Argentinier hatte bereits angekündigt, dass sein fünfter WM-Einsatz auch sein letzter sein wird. Am Ende reichte es für den 35-Jährigen in seiner Karriere also noch für einen Weltmeistertitel!

Getty Images Kylian Mbappé bei der Fußballweltmeisterschaft 2022

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballstar

Getty Images Lionel Messi bei der WM in Katar

