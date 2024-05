Emily Osment kann die Hochzeit mit ihrem Jack kaum erwarten

Emily Osment (32) ist im Hochzeitsfieber! Die Schauspielerin verlobte sich im Juni 2023 mit ihrem Freund Jack Anthony. In einem Gespräch mit People spricht sie jetzt über die anstehende Trauung. "Ich kann es kaum erwarten, endlich verheiratet zu sein. Ich wünschte, wir könnten schon zu diesem Punkt vorspringen", freut sie sich im Gespräch. Das große Fest ist für den kommenden Herbst angesetzt – die bisherige Planung würde laut Emily gut laufen.

Trotzdem gibt es für das Ereignis noch einiges zu tun – schließlich soll es für das Brautpaar der schönste Tag im Leben werden. "Es ist so aufregend und wir müssen uns ständig daran erinnern, dass wir das nur einmal machen", führt sie weiter aus. Hinter scheinbar kleinen Entscheidungen wie der Wahl eines Stuhls stecken laut Emily endlose Gedanken. Dennoch freue sich der TV-Star über aufwendige Planung. "Am Ende des Tages werden wir froh sein, durch die ganzen Entscheidungsprozesse gegangen zu sein. Denn letztlich wirst du verheiratet sein und das ist das Beste überhaupt", hält der Young Sheldon-Star fest.

Der Hannah Montana-Star teilte die süße Verlobungsnachricht via Instagram mit seinen Fans. "Dieses zauberhafte, wunderschöne Kaleidoskop von einem Menschen hat mich dieses Wochenende gebeten, ihn zu heiraten. Ich wusste nicht, dass das Leben so schön sein kann und dass ich jemals so wahnsinnig glücklich sein könnte", schrieb sie. Auf dem beigefügten Foto präsentierte sie stolz ihren Verlobungsring.

Getty Images Emily Osment, Schauspielerin

Instagram / emilyosmet Emily Osment und ihr Partner Jack Anthony im Juni 2023

