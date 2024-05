Sind Sofia Vergara und ihr Justin nun offiziell ein Paar?

Seit Sofia Vergara (51) sich im vergangenen Jahr von ihrem Ex-Mann Joe Manganiello (47) scheiden ließ, brodelt die Gerüchteküche um ihr Liebesleben. Ein Name, der immer wieder fällt, ist Dr. Justin Saliman. Der Chirurg und die "Griselda"-Bekanntheit verbringen seit Oktober vergangenen Jahres immer wieder Zeit miteinander, wie zahlreiche Schnappschüsse beweisen. Doch bisher äußerte sich die kolumbianische Schauspielerin nicht offiziell zu der vermeintlichen Romanze. Im Interview mit People macht der Modern Family-Star nun immerhin ein kleines Geständnis. Auf die Frage, ob sie gerade in einer Beziehung sei, antwortet die Filmproduzentin mit einem Lächeln auf den Lippen: "Vielleicht."

Für Sofia sei es nicht immer leicht, dass jeder Schritt ihres Datinglebens publik gemacht wird. In dem Gespräch mit dem Magazin gesteht sie ehrlich: "In der Öffentlichkeit zu daten, ist eine große Herausforderung! Alles wird immer so übertrieben dargestellt. Dinge werden oft einfach nicht richtig interpretiert." Beziehungen zu führen, sei auch ohne den Medienrummel schon schwer genug. Doch trotzdem wolle sich die 51-Jährige nicht beschweren. "Ich weiß, das gehört einfach dazu, wenn man berühmt ist", reflektiert das Model.

Die erfolgreiche Schauspielerin rückt also immer noch nicht so richtig mit der Sprache zu ihrem Beziehungsstatus raus. Ein Insider machte hingegen vor wenigen Tagen gegenüber Entertainment Tonight deutlich: Es handle sich bei den Turteltauben um mehr als nur eine Romanze! "Sofia und Dr. Justin Salimans Beziehung ist ernster geworden. Sie haben eine tolle Zeit zusammen und genießen die Gesellschaft des jeweils anderen", gibt der Informant vielversprechend preis.

Getty Images Sofía Vergara, 2024

Getty Images Sofia Vergara, "America's Got Talent"-Jurorin

