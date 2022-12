Würstchen und Co.: Das schlemmen die Promis zu Weihnachten!

Was kommt bei den Stars auf den Tisch? Neben Geschenken, Tannenbaum und stimmungsvollen Liedern gehört eine Sache besonders zu Weihnachten: Ein richtiges Festtagsessen! Natürlich lassen es sich auch die Promis nicht nehmen, am Ende des Jahres noch einmal ordentlich zu schlemmen. Bei Helene Fischer (38) dürfen beispielsweise eine Weihnachtsgans und Christstollen nicht fehlen. Aber mit was schlagen sich Cathy Hummels (34) und Co. an Weihnachten den Bauch voll?

Die Influencerin ist gerade in Dubai und wird an Heiligabend mit ihrem Sohn Ludwig (4) in ein Restaurant mit Kinderbuffet gehen. "Da wird alles dabei sein – von Sushi über vegan bis Blaukraut", berichtete Cathy Bild. Bei TV-Koch Horst Lichter (60) geht es da schon traditioneller zu – aber überraschenderweise steht er an den Feiertagen nicht selbst am Herd, sondern seine Frau: "Dann gibt es traditionell Kaninchenbraten." Bei Simone Thomalla (57) und ihrer Tochter Sophia (33) hingegen gibt es jedes Jahr Würstchen mit Kartoffelsalat. "Aber nicht aus Schweinefleisch", betonten die TV-Bekanntheiten.

Damit sind sie nicht allein – auch bei Schauspielerin Rebecca Immanuel wird das klassische Weihnachtsgericht aufgetischt. Ebenso bei Wolfgang Stumph (76): "Das hat die Oma mal eingeführt. Es würde Probleme geben, wenn das nicht auf den Tisch kommt“, betonte der TV-Komissar.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Getty Images Wolfgang Stumph im Februar 2016 in Berlin

Getty Images Rebecca Immanuel, Schauspielerin

