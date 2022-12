Das gibt es bei Helene Fischer an Weihnachten zu essen!

Das darf bei Helene Fischer (38) an Weihnachten nicht fehlen! Die Musikerin zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen der Welt. Mit Hits wie "Atemlos durch die Nacht" oder "Herzbeben" schrieb sie sogar Musikgeschichte. Auch mit ihren spektakulären Liveshows begeistert die Blondine regelmäßig ihre Fans. Doch wie verbringt die fleißige Sängerin die Feiertage? Es gibt so einige Dinge, die bei Helene an Weihnachten nicht auf dem Tisch fehlen dürfen!

"Eine Weihnachtsgans muss dabei sein", verrät die 38-Jährige gegenüber Schlager.de. Doch das sei nicht die einzige Tradition, die sie am Esstisch pflege. Natürlich darf auch ein Nachtisch nicht fehlen! "Ein schöner Christstollen ist auch echt was Feines, wenn der schön saftig ist", schwärmt Helene. Doch nicht irgendeinen – denn eines ihrer Familienmitglieder mache den allerbesten Christstollen. "Da kommt leider keiner ran!“, stellt die Schlagerikone klar.

Helene scheint ein wahrhaftiger Weihnachtsfan zu sein, denn sie treibt sich auch oft und gerne auf Weihnachtsmärkten herum! "Man kann mich [...] überall finden auf Weihnachtsmärkten", erzählte sie in einem Interview mit RTL. Man kann es sich kaum vorstellen, doch dabei werde die berühmte Sängerin selten erkannt. "Mein Trick ist es, nicht zu sprechen", verriet sie. Denn das sei das ausschlaggebende Merkmal.

