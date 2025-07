Jennifer Iglesias droht mit Enthüllungen über Ex Nico

Jennifer Iglesias (26) und ihr Ex-Partner Nico sorgen aktuell für heftiges Drama. Die beiden Ex-Love Island-Gewinner treffen sich nach ihrer Trennung 2022 in der Show Prominent getrennt wieder, was offenbar alles andere als harmonisch verläuft. Auf Instagram hat Jennifer nun schwere Vorwürfe gegen Nico geäußert. "Ich habe noch so viele dreckige Infos über ihn, die ich raushauen werde. Nicht zu vergessen, wie die Polizei bei mir eingetrudelt ist, weil er sich mir gegenüber nicht richtig verhalten hat", erzählt sie. Nico sei laut ihrer Aussage von seiner Bekanntheit besessen, doch Jennifer warnt: "Hochmut kommt vor dem Fall."

Die Situation zwischen Jennifer und Nico scheint angespannt zu sein und die Spannungen eskalieren öffentlich. In ihrem Instagram-Q&A reagierte die Reality-TV-Darstellerin besonders bitter auf eine Frage eines Followers, weshalb sie sich bisher zurückgehalten habe. Jennifer erklärte vehement: "Der arme Furz soll ruhig seine fünf Minuten Ruhm genießen. Traurig genug, dass man ihn nur als 'den Ex von Jennifer' kennt. Als Person kriegt er nichts geschissen." Jennifer äußerte außerdem, dass sie derzeit nur noch abwarte, was in der Show gezeigt wird, sie aber dann nicht mehr länger stillsitzen wird.

Bereits in der Vergangenheit hatte Jennifer ihre Unzufriedenheit mit ihrer Darstellung im Fernsehen ausgedrückt. Sie fühlte sich in vorherigen Shows und Berichten nicht korrekt repräsentiert und sah sich oft in ein negatives Licht gerückt. Persönlich hat sie sich in sozialen Medien immer wieder als ehrlich und direkt gezeigt, was zum Teil viel Zustimmung ihrer Follower findet – gleichzeitig sorgt ihre Offenheit aber auch immer wieder für hitzige Diskussionen. Ihre Beziehung mit Nico, die während "Love Island" begann, schien zu Beginn ein Traumpaar-Glück zu zeigen. Dass daraus offener Streit und gegenseitige Vorwürfe geworden sind, beschäftigt nun nicht nur ihre Fangemeinde, sondern auch die Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: "Prominent getrennt"-Kandidaten Jennifer Iglesias und Nico

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Nico