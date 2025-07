Fußballer Steven Gerrard (45) ist erstmals Opa geworden

Für Steven Gerrard beginnt nun ein ganz neues Kapitel. Der britische Fußballer ist zum ersten Mal Großvater geworden. Seine Tochter Lilly machte die Geburt ihres Babys in ihrer Instagram-Story bekannt. Darin postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Partners Lee Byrne mit der Babyschale in der Hand. "Zwei werden drei", schreibt die frisch gebackene Mama dazu. Zum Geschlecht oder Namen des Kindes ist bisher nichts bekannt. Allerdings versieht Lilly ihren Post mit einem rosa Herzen, was auf ein Mädchen hindeuten könnte. Steven selbst äußerte sich bisher nicht zur Geburt seines Enkelkindes.

Allerdings wird der ehemalige Liverpool-Star wohl genauso aufgeregt sein wie seine Tochter und sein Schwiegersohn. Als die beiden die Schwangerschaft im Netz offiziell machten, kommentierte Steven stolz: "Wir können es nicht erwarten. Großartige Neuigkeiten und Gratulation. Wir lieben euch." Dass Nachwuchs unterwegs ist, verkündeten Lilly und Lee Anfang des Jahres mit einem Foto des Schwangerschaftstagebuchs, kleinen Babyschuhen, zwei positiven Tests und den ersten Ultraschallbildern. "Unser kleines Geheimnis. Die besten Neuigkeiten, ein Mini-Uns ist auf dem Weg." In den darauffolgenden Monaten gab Lilly ihren Fans immer wieder Updates in Form von Schwangerschaftsbildern – Details behielt sie aber für sich.

Lilly ist das älteste von Stevens vier Kindern. Mit seiner Frau Alex hat er noch die Töchter Lexie, Lourdes und den Sohn Lio. Alle vier wuchsen mit ihrem Vater als einem der besten Spieler der Liverpooler Vereinsgeschichte auf. Als aktiver Spieler war der 45-Jährige lange Kapitän des FC Liverpool, später führte er auch die englische Nationalmannschaft an. Mit seinen Jahren in der Jugend blieb er dem Klub rund 26 Jahre treu – heute hat er in seinem Stammteam nahezu Legendenstatus. Als Nationalspieler trat Steven bei drei Europameisterschaften und drei Weltmeisterschaften an, allerdings ohne Titel. Nach Ende seiner aktiven Laufbahn war der Brite vor allem als Trainer tätig. Aktuell ist er Coach der saudi-arabischen Mannschaft Al-Ettifaq.

Getty Images Steven Gerrard, ehemalige Fußballer des FC Liverpool

Instagram / lilly.gerrardd Steven Gerrards Schwiegersohn mit seinem Enkelkind, Juli 2025

Instagram / lilly.gerrardd Lilly-Ella Gerrard mit ihrem Partner Lee Byrne, Juni 2024