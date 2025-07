Fake und famegeil? Lars Maucher kontert Zoe Saips Aussagen

Lars Maucher (28) und Zoe Saip (25) lernten sich in der TV-Show Match My Ex kennen. Doch nach den Dreharbeiten scheint das Verhältnis der beiden Realitystars alles andere als harmonisch zu sein. Zoe bezeichnete Lars kürzlich als "fake" und "famegeil", woraufhin sich dieser nun gegenüber Promiflash zu den Vorwürfen äußert. "Fake bin ich auf keinen Fall", stellt Lars klar. Er betont, dass sie während der Show eine Bindung gehabt hätten und auch danach Zeit miteinander verbrachten – unter anderem bei Lars zu Hause.

Laut Lars habe Zoe allerdings nicht mit offenen Karten gespielt. "Ich würde eher behaupten, sie ist fake, denn wie man gesehen hat bei der Ausstrahlung wurde sie mit Lukas (31) intim und hat mir selbst, als sie bei mir zu Hause war, nie etwas davon erzählt", ärgert sich der 28-Jährige im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich habe das alles erst bei der Ausstrahlung gesehen und bin jetzt froh, sie nicht an meiner Seite zu haben."

Bereits zuvor hatte Zoe sich deutlich negativ über Lars geäußert. Nach ihrer Meinung habe er sich während der Show und danach sehr verändert und das Interesse an ihr verloren, als er merkte, dass er in der Show nicht gewinnen würde. Zoe betonte auch, dass sie keinen Grund sah, einem Mann hinterherzulaufen, der sich ihrer Meinung nach merkwürdig und distanziert verhalten habe. "Er ist in meinen Augen einfach fake as fuck, also zu mir war er es auf jeden Fall", wetterte sie in ihrer Instagram-Story gegen Lars.

Collage: Instagram / lars_maucher, Instagram / zoesalome Collage: Lars Maucher und Zoe Saip

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Realitystar

Amazon Prime Video Zoe Saip, "The 50"-Kandidatin