Staffel 5: Netflix-Hit "Emily in Paris" spielt in Venedig

Die nächste Staffel der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris verspricht ein internationales Highlight zu werden: Vom 15. bis 25. August sollen Dreharbeiten in Venedig stattfinden, wie der Bürgermeister der Region, Luca Zaia, am Wochenende auf Social Media bestätigte. Die Dreharbeiten finden laut Deadline mitten im historischen Zentrum der Lagunenstadt statt – nur wenige Tage vor Beginn der renommierten Filmfestspiele am 27. August. Die Produktion bringt prominentes Flair in die Stadt, nachdem Venedig bereits im Juni Aufmerksamkeit durch die Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) auf sich gezogen hatte.

Die fünfte Staffel der Serie zeigt, wie die amerikanische Marketing-Expertin Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), versucht, sich in Rom ein neues Leben aufzubauen. Dabei steht ihre Beziehung zu Marcello, dem von Eugenio Franceschini (33) verkörperten modebewussten Italiener, im Fokus. Neben Italien bleibt Paris aber weiterhin ein zentrales Element der Serie, wie Serienschöpfer Darren Starr betonte. Zur Besetzung stoßen zudem Minnie Driver (55), die als Prinzessin Jane agiert, Michèle Laroque (65) in der Rolle der Yvette sowie Bryan Greenberg (47), der einen Amerikaner namens Jake spielt.

Die Dreharbeiten in Venedig sind der Zusammenarbeit der Veneto Film Commission, lokalen Produktionsfirmen und Serienregisseur Andrew Fleming zu verdanken, die die Lagunenstadt als Kulisse auswählten. Lily zeigte sich bereits vor Beginn der Dreharbeiten begeistert und postete am 2. Juli ein Bild auf einem Vespa-Roller in Italien. Für die junge Schauspielerin, die den Ruhm von "Emily in Paris" in vollen Zügen genießt, dürfte Venedig eine weitere interessante Etappe auf ihrer Karriereleiter werden. Die Serie, die Paris und Mode so charmant in Szene setzt, knüpft durch den neuen Schauplatz an die Faszination für Europas traumhafte Kulissen an.

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

Netflix / Giulia Parmigiani Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) und Emily Cooper (Lily Collins) in "Emily in Paris"

Instagram / lilyjcollins Lily Collins vor den Dreharbeiten für "Emily in Paris" Staffel 5