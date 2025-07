Tod von Natascha Ochsenknechts Bruder (†58) wirft Fragen auf

Mitte April verstarb Natascha Ochsenknechts (60) Bruder mit 57 Jahren in Haft. Ursprünglich hieß es, Ingo Robin Wierichs sei an einem Herzinfarkt gestorben. Doch wie Bild berichtet, soll der Obduktionsbericht nun Fragen aufwerfen. "Der Obduktionsbericht ist zwischenzeitlich bei uns eingegangen. Die zuständige Staatsanwältin hat den Bericht geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass weitere Aufklärung erforderlich ist", bestätigt die zuständige Staatsanwaltschaft. In der Rechtsmedizin München soll jetzt ein Fachgutachten erstellt werden, dessen Ergebnis in ein paar Monaten erwartet wird. Wo genau es Unklarheiten gibt, konnte die Staatsanwaltschaft nicht beantworten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. In der Regel soll ein Fachgutachten aber Aufschluss in Sachen Todesursache oder Verletzungsfolgen geben, zudem wird es oft angefordert, wenn es den Verdacht auf eine Straftat gibt.

Ingo saß vor seinem Tod eine zwölfmonatige Haftstrafe aufgrund von Freiheitsberaubung, Bedrohung und Körperverletzung in der JVA Bernau in der Nähe des Chiemsees ab. Im April wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden. Zu dem Zeitpunkt konnten Fremdverschulden oder Suizid ausgeschlossen werden. Ingos berühmte Schwester äußerte sich nur kurz nach der Bekanntgabe via Instagram. Natascha postete ein Jugendfoto der beiden, auf dem sie sich herzlich in den Armen lagen. "Gute Reise, kleiner Bruder", schrieb sie dazu. Ihr Management bestätigte den Tod des Fotografen ebenfalls, betonte aber, Natascha wolle kein weiteres Statement abgeben.

Zur Beziehung von Natascha und ihrem Bruder ist nicht viel bekannt. Allerdings soll das Verhältnis in der Vergangenheit kompliziert gewesen sein. Zuletzt gab es aber wohl keine Konflikte zwischen den Geschwistern. Viel eher schien das Familienband stark zu sein. Immerhin mussten die Ochsenknechts in den vergangenen Jahren immer wieder Verluste verkraften. So trauerte die 60-Jährige 2017 um ihre Nichte Emily, die mit gerade einmal 25 Jahren bei einem Sturz aus dem Fenster starb. In einem Facebook-Post verabschiedete der TV-Star die junge Frau damals ergreifend: "Unser Herz ist gebrochen, meine wundervolle, wunderschöne Nichte Emily ist leider mit nur 25 Jahren verstorben. Ein tragischer Unfall hat ihr Leben beendet und wir sind alle unendlich traurig."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Alexander Pohl Natascha Ochsenknecht mit ihrem Bruder Ingo Robin Wierichs, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Throwback-Foto von Natascha Ochsenknecht und ihrem Bruder Ingo Robin Wierichs

Anzeige Anzeige