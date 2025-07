Christian Wolf und Romina Palm geben XXL-Haustour aus Zypern

Für Christian Wolf (30) und Romina Palm (26) startet gerade ein neues Kapitel: Die beiden Influencer sind gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Hazel in ein neu gebautes Eigenheim auf Zypern gezogen. Dabei handelt es sich aber nicht um ein standardmäßiges Einfamilienhaus oder gar eine Doppelhaushälfte. Für das perfekte Zuhause scheinen die Social-Media-Bekanntheiten keine Kosten und Mühen gescheut zu haben. Direkt am Meer gelegen wartet auf die beiden eine hochmoderne Villa. "Ich finde es hier wunderschön. [...] Man hat so richtig das Gefühl, man ist hier in einem Hotel", staunt Romina in einem YouTube-Video. Der Vlog begleitet die kleine Familie bei ihrer Ankunft am Haus. Auch Christian ist begeistert und scherzt: "Unser Haus ist so neu, dass es bisher noch nicht mal eine Adresse hat."

Das Anwesen lässt wirklich keine Wünsche offen: ein Pool, ein Whirlpool, ein großzügiger Außenbereich mit Meerblick, eine Dachterrasse, ein hauseigenes Fitnessstudio und eine große Garage – alles im modernsten und raffiniertesten Design. Der Wohnbereich für Christian, Romina und Hazel ist bereits riesig. Für die Gäste, die das Paar gerne und häufig in seinem Zuhause empfängt, verfügt das Haus aber sogar über eine eigene, separate Wohnung im Untergeschoss. Über Geld spricht man ja bekanntlich nicht, so halten es auch die frisch gebackenen Eltern. Auf der Website des internationalen Immobilienunternehmens Sotheby's findet sich jedoch ein sehr ähnliches Objekt, die ebenfalls auf Zypern steht. Kostenpunkt für dieses Anwesen: umgerechnet knapp fünf Millionen Euro.

Christian machte Zypern bereits vor ein paar Jahren zu seiner Wahlheimat. Romina lässt mit diesem Umzug ihre Heimat Köln vorerst hinter sich. Die Liste der Gründe, weshalb sich die Verlobten für ein gemeinsames Zuhause auf dem Inselstaat entschieden haben, ist lang. Neben den steuerlichen Vorteilen spielen auch der persönliche Komfort und die Vorlieben eine große Rolle. In einer Instagram-Fragerunde verriet der Unternehmer, dass es vor allem das gute Wetter, die entspannten Menschen und sein dort vorhandenes soziales Netzwerk waren, die ausschlaggebend für die Entscheidung waren.

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

YouTube / RominaUndChristian Christian Wolf und Romina Palms Zuhause auf Zypern

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025