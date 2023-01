Stuntman Robbie Knievel ist im Alter von 60 Jahren gestorben

Robbie Knievel ist seinem Krebsleiden erlegen. Der US-Amerikaner war ein gefeierter Stuntman – ebenso wie sein berühmter Vater Evel Knievel. In seiner erfolgreichen Karriere kann er auf über 350 Sprünge zurückblicken, von denen ihm 20 zum Weltrekord verholfen haben. Bereits in jungen Jahren trat er in die Fußstapfen seines Papas und hatte im Alter von acht Jahren seinen ersten Auftritt. Nun wurde bekannt, dass Robbie verstorben ist.

Laut TMZ soll er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt gewesen sein – am Freitagmorgen ist Robbie an den Folgen der Krankheit verstorben. Wie seine Familie berichtet, war der 60-Jährige in den vergangenen Tagen in einem Hospiz untergebracht.

Seinen Fans wird Robbie besonders mit diesem Kunststück in Erinnerung bleiben: 1989 sprang er über die Fontänen im Caesars Palace. Jahre zuvor hatte Evel diesen Stunt versucht – allerdings vergebens, denn er war daran gescheitert. Robbie war für seine todesmutigen Stunts wie zum Beispiel der Sprung über 30 Limousinen oder der Sprung über den Grand Canyon bekannt.

