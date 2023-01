Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist tot

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Gina Lollobrigida (95) fing in den 1940er-Jahren an, sich in der Schauspielszene einen Namen zu machen. In insgesamt 70 Film- und Fernsehproduktionen hat sie seitdem mitgewirkt und gilt als eine der großen Filmikonen. Zu ihren bekannten Filmen zählen etwa "Der Glöckner von Notre Dame" oder auch "Sophia Loren". Zuletzt wurde es jedoch ruhig um die Italienerin. Nun ist Gina im Alter von 95 Jahren verstorben.

Das teilte die italienische Nachrichtenagentur Ansa mit. Nähere Umstände zu ihrem Tod wurden bislang noch nicht bestätigt. Den Medienberichten zufolge soll Gina schon im September in ein Krankenhaus geliefert worden sein, da sie sich ihren Oberschenkel gebrochen hatte. Zuvor war sie in ihrem Zuhause gestürzt.

Zuletzt stand Gina in den Schlagzeilen, da ihr Lebensgefährte angeprangert wurde: Gut zehn Jahre ging sie nämmlich mit Andrea Piazzolla durchs Leben, der immerhin 60 Jahre jünger als sie war. Sogar Ginas Familie warf ihm vor, sie auszunutzen und ihre Wertgegenstände zu verkaufen. "Alles Quatsch! Andrea ist mein Halt, mein Schutzengel, er ist witzig, hält mich jung", wehrte sich Gina damals im Interview mit Bild.

