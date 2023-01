Erste Details zu Gina Lollobrigidas (†95) Beerdigung bekannt

Wann und wie soll Gina Lollobrigida ihre letzte Ruhe finden? Die Schauspielerin starb am Montag im Alter von 95 Jahren in ihrer langjährigen Heimat Rom. Angeblich wurde sie bereits im September in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie sich ihren Oberschenkel gebrochen hatte. Nähere Hintergründe zu ihrem Tod sind nicht bekannt – stattdessen kamen nun Details zu Ginas Beisetzung ans Licht.

Wie mehrere italienische Medien laut der Nachrichtenagentur Spot on News berichten, findet die Beerdigung der "Sophia Loren"-Darstellerin am Donnerstag, den 19. Januar, statt. Die Trauerfeier soll um 12:30 Uhr in der Kirche Santa Maria in Montesanto – auch bekannt als Kirche der Künstler – in Rom beginnen. Ginas Sarg wird ab Mittwoch um 10:00 Uhr in einem Saal des Kapitols aufgebahrt, sodass sich ihre Fans vorher noch persönlich von ihr verabschieden können.

Im Netz haben bereits viele Fans, aber auch Promis von der berühmten Italienerin Abschied genommen. "Liebe Gina, wir haben wundervolle Zeiten miteinander verbracht. Über 30 Jahre kennen wir uns und sind gute enge Freunde geworden über viele Jahre. [...] Gott segne dich, du warst ein Segen für uns und ein Geschenk mit deiner wunderbaren Art", schrieb zum Beispiel der Modedesigner Harald Glööckler (57) auf Instagram.

Getty Images Gina Lollobrigida, Schauspielerin

Getty Images Gina Lollobrigida, Schauspielerin

Getty Images Gina Lollobrigida, 2016

