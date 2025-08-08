Comeback? Familienurlaub bringt Megan Fox und MGK zusammen

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) sind Berichten zufolge auf dem Weg zu einer möglichen Versöhnung, nachdem sie gemeinsam mit ihrer Tochter Saga Blade einen Familienurlaub in Costa Rica verbracht haben. Acht Monate nach ihrer Trennung wurden die beiden Ende Juli beim Abflug in den Urlaub gesichtet. Ein Insider erklärte gegenüber Us Weekly: "Zwischen ihnen fühlt sich alles wieder normal an, aber sie geben ihrer Beziehung aktuell noch kein festes Label." Trotz einer intensiven Annäherung bleibt die Schauspielerin nach vergangenem Herzschmerz vorsichtig.

Die Geburt seiner Tochter Ende März hat vieles zwischen dem eigentlich bereits mehrfach getrenntem Paar verändert. Megan soll durch die Zeit mit Machine Gun Kelly und dem kleinen Mädchen wieder positiver auf ihre gemeinsame Zukunft blicken. Der Musiker soll sich seit der Geburt deutlich mehr eingebracht haben, was Megan laut Insidern positiv stimmt. In vergangenen Fernsehinterviews zeigte sich der Sänger jedoch bescheiden. "Ich will keinen Applaus für mich. Megan macht alles, sie ist unglaublich", schwärmte er von Megans Mutterqualitäten.

Das turbulente Liebesleben der beiden begann 2020 und war seitdem von Höhen und Tiefen geprägt. Während ihrer Beziehung und auch nach ihrer Trennung sorgten sie immer wieder für Schlagzeilen. Nach einem tragischen Schwangerschaftsverlust erlebte das Paar besonders schwierige Zeiten. Doch laut Insidern hat die Geburt von Saga alles verändert. MGK scheint sich in seiner Vaterrolle zu bewähren und bemüht sich, Megan im Alltag zu unterstützen. Trotz allem bleibt Megan vorsichtig: "Wenn er einen falschen Schritt macht, weiß er, dass sie ihn sofort wieder auf Abstand hält", verriet eine nahestehende Quelle im Gespräch mit dem US-Magazin.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly