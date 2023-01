Ex-Bandkollegen trauern um verstorbenen David Crosby (†81)

David Crosby hinterlässt eine große Lücke. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Musiker am Mittwoch im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Seiner Ehefrau zufolge hatte er lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Angehörigen des US-Amerikaners sind in großer Trauer. Nun meldeten sich aber auch Davids ehemalige Bandkollegen zu Wort und gedachten des Gitarristen mit rührenden Beiträgen im Netz.

Graham Nash, mit dem David von 1973 bis 2015 das Trio Crosby, Stills & Nash gebildet hatte, schrieb auf Instagram: "Ich weiß, dass die Leute dazu neigen, sich darauf zu fokussieren, wie unbeständig unsere Beziehung manchmal war, aber das, was mir und David immer wichtiger als alles andere war, war unsere pure Freude an der Musik." Sie habe eine tiefe Freundschaft verbunden. Zudem betonte der gebürtige Brite: "Er hat seinen Geist, sein Herz und seine Leidenschaft durch seine wunderschöne Musik zum Ausdruck gebracht und hinterlässt ein unglaubliches Vermächtnis."

Auch Stephen Stills, das dritte Mitglied Davids einstiger Band, brachte seine Trauer auf Social Media zum Ausdruck: "Wir sind am Boden zerstört, von David Crosbys Tod zu erfahren." Er sei ein außergewöhnlicher und sehr empfindsamer Mensch gewesen. "Seine Musik wird durch uns alle weiterleben, auch wenn er jetzt in seinen ewigen Sonnenuntergang segelt", machte der gebürtige Texaner deutlich.

Getty Images David Crosby, Gitarrist

Getty Images Stephen Stills, Graham Nash und David Crosby bei einem Konzert 2015

Getty Images David Crosby, Musiker

