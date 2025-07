Royale Fehde: Prinzessin Annes Vertrauen hat Harry verspielt

Die Spannungen innerhalb der britischen Königsfamilie scheinen weiterhin ungelöst, und eine mögliche Vermittlung durch Prinzessin Anne (74) ist wohl vom Tisch. Wie die Adelsexpertin Jennie Bond gegenüber Mirror berichtet, hat Prinz Harry (40) die Gelegenheit verpasst, sich in der Vergangenheit an seine Tante zu wenden, um Rat und möglicherweise Unterstützung zu erhalten. Insbesondere in der schwierigen Zeit, die zur Abkehr von seinen royalen Pflichten führte, hätte Anne ihm mit ihrer Erfahrung helfen können. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Harry und König Charles III. (76) wieder eine mögliche Annäherung wagen könnten. Doch Anne, die als besonders loyal gegenüber ihrer Familie gilt, soll laut Jennie kaum Interesse daran haben, sich in die Streitigkeiten einzumischen.

Insider berichteten zuvor bereits, dass Anne aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen als "zweite Geige" im Schatten ihres Bruders Charles eine wertvolle Gesprächspartnerin für Harry hätte sein können. In ihren Zwanzigern war auch sie mit ihrer Rolle unzufrieden, fand jedoch ihren Weg und wurde zu einer wichtigen Stütze der Monarchie. "Sie hätte ihm zeigen können, dass man als zweites Kind trotzdem einen bedeutenden Beitrag leisten kann", erklärte eine Quelle gegenüber der Sunday Times. Doch die Adelsexpertin Jennie glaubt, dass diese Möglichkeit nun passé ist, da Harry inzwischen keinen Wunsch mehr habe, Teil des königlichen Systems zu sein. Zudem seien seine öffentlichen Äußerungen über die Familie für Anne womöglich ein Zeichen von Illoyalität, was ihr Interesse an einer Vermittlerrolle weiter schmälert.

Anne ist für ihre Bodenständigkeit und Disziplin bekannt, Eigenschaften, die sie in ihrer Rolle innerhalb der Royals stets ausgezeichnet haben. Schon als Kind musste sie sich mit der Sonderstellung ihres Bruders Charles arrangieren und lernte früh, mit den Erwartungen ihrer Position umzugehen. Ihre enge Bindung zu ihrem Bruder wird immer wieder betont, und sie steht ihm seit seiner Krönung als Vertrauensperson zur Seite. Dass sie nun möglicherweise eine distanzierte Haltung gegenüber Harry einnimmt, könnte darauf hinweisen, wie sehr ihr die Werte der königlichen Familie am Herzen liegen. Harry, der mittlerweile in Kalifornien lebt und sich vom royalen Leben weitgehend verabschiedet hat, ist inzwischen wohl umso mehr auf sich selbst gestellt, wenn es um den Umgang mit seiner royalen Vergangenheit geht.

Getty Images, David Dee Delgado/Getty Images Collage: Prinzessin Anne und Prinz Harry

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne

Getty Images Prinz Harry, im April 2025 in London