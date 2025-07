Kinohit: Diese zwei Stars lehnten "Jurassic World" Rollen ab

Der neue Blockbuster Jurassic World: Die Wiedergeburt begeistert derzeit die Kinogänger weltweit und konnte in nur 15 Tagen über 468 Millionen Euro einspielen. Die Hauptrollen des Films übernehmen Scarlett Johansson (40) und Jonathan Bailey (37). Doch die Besetzung hätte beinahe anders ausgesehen, denn zwei hochkarätige Stars aus Hollywood wurden ebenfalls für Rollen angefragt, sagten jedoch überraschend ab. Sowohl Glen Powell (36) als auch Jennifer Lawrence (34) entschieden sich gegen eine Teilnahme an dem Dinosaurier-Abenteuer. Glen enthüllte in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass er eine Rolle ablehnte, obwohl er großer Jurassic Park-Fan sei.

"Das ist einer der Filme, die ich mein ganzes Leben lang machen wollte. Ich mache diesen Film nicht, weil ich das Drehbuch gelesen habe und sofort dachte, meine Anwesenheit in diesem Film hilft ihm nicht", verriet er offen. Glen betonte auch, dass es nicht an der Qualität des Projekts gelegen habe, da er das Drehbuch großartig fand. "Aber es geht darum, zu entscheiden, wo man das Publikum glücklich machen kann und wo man sich selbst glücklich macht", erklärte er. Jennifer hingegen, die laut Puck News eine Hauptrolle absagte, äußerte sich bisher nicht zu ihren Beweggründen.

Jennifer, die durch ihre Rolle in den Die Tribute von Panem-Filmen weltweiten Ruhm erlangte, gehört zu den begehrtesten Stars in Hollywood und ist für ihre bewusste Rollenwahl bekannt. Die Oscar-Preisträgerin scheut sich nicht davor, auch einmal eine größere Produktion abzulehnen, wenn sie nicht vollständig überzeugt ist oder es schlicht nicht in ihren vollen Terminkalender passt. In Interviews sprach sie schon öfter über die Herausforderung, Balance zwischen Karriere und persönlichem Glück zu finden – und das scheint auch bei dieser Entscheidung der Fall gewesen zu sein.

Getty Images Gareth Edwards, Jonathan Bailey, Scarlett Johansson und Mahershala Ali, Juni 2025

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lawrence im Mai 2025 in Cannes