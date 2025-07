Insider verrät: So eng sind Prinzessin Kate und Charlotte

Prinzessin Kate (43) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (10) zogen bei der Finalpartie der Männer in Wimbledon die Blicke auf sich. An der Seite von Prinz William (43) und Prinz George (12) besuchten sie das hochkarätige Match zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Besonders die rührende Interaktion zwischen Mutter und Tochter sorgte für Gesprächsstoff. Mit einem Fächer in der Hand versuchte Charlotte, ihrer Mutter während der Partie Abkühlung zu verschaffen, bevor Kate sie sanft davon abhielt, um keine Ablenkung während des Spiels hervorzurufen.

Die zehnjährige Charlotte zeigte sich bei diesem Auftritt von ihrer selbstbewussten Seite. Die junge Prinzessin, die sichtlich Spaß an der spannenden Partie hatte, überraschte mit ihrem Enthusiasmus für Tennis. Gemeinsam mit ihrem Bruder George ließ sie sich sogar Tennisbälle von Jannik signieren – auch ein Ball für den daheimgebliebenen kleinen Bruder Louis (7) fehlte nicht. Kate hatte sichtlich Freude daran, ihre Kinder in die royalen Verpflichtungen einzubinden, und unterstützte Charlotte mit kleinen Gesten, wie einer Hand auf ihrem Rücken, als sie den Balljungen und -mädchen vorgestellt wurden.

Bekannt für ihre enge Verbindung zu ihren Kindern, hat Kate eine ganz besondere Beziehung zu Charlotte. Über die Jahre wurde immer wieder von der innigen Mutter-Tochter-Dynamik berichtet. Charlottes Interesse an sportlichen Aktivitäten wie Tennis, Rugby und Wandern spiegelt viele von Kates eigenen Hobbys wider, was die beiden zusätzlich verbindet. Die Mode der kleinen Prinzessin, wie ihre pastellfarben lackierten Fingernägel, zeigt Kates entspannte Herangehensweise an die Erziehung ihrer Kinder und hebt die Freude und Normalität hervor, die sie ihnen vermitteln möchte. Die jüngste Reise nach Wimbledon hat Fans erneut einen charmanten Einblick in das Leben der Wales-Familie gewährt.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate in Wimbledon 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte