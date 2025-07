Freunde von krankem Thommy Schmelz bitten Fans um Hilfe

Thommy Schmelz, der beliebte Goodbye Deutschland-Star, liegt weiterhin im künstlichen Koma auf der Intensivstation. Zwei aggressive Pilzinfektionen haben seine Lunge schwer angegriffen und machen eine Behandlung äußerst schwierig. Derzeit kann der TV-Star nur mit niedrig dosierten Medikamenten behandelt werden, da seine Organe sonst zu versagen drohen. Seine engen Freunde Michael und Susi veröffentlichten nun ein emotionales Video auf YouTube, in dem sie die Fans zur Mithilfe aufrufen. "Wenn ihr irgendetwas wisst oder helfen könnt, wendet euch an die Redaktion von 'Goodbye Deutschland', ntv oder RTL", appelliert Michael. Auch bei den Fans bedanken sich die beiden ausdrücklich für die bisherige Unterstützung.

Vor allem Kathrin, Thommys Frau, kämpft derzeit mit aller Kraft um das Überleben ihres Mannes. Ein enger Vertrauter der Familie schildert, wie sehr die 57-Jährige unter der Ausnahmesituation leidet: "Sie kann das alles gar nicht verarbeiten, was da an Nachrichten ankommt." Doch glücklicherweise weichen die guten Freunde nicht nur Thommy, sondern auch Kathrin nicht von der Seite: "Susi ist die ganze Zeit bei Kathi und bei Thommy vor dem Krankenhaus."

Vor wenigen Tagen meldete sich Kathrin auch selbst zu Wort und machte ihre große Verzweiflung deutlich. Unter Tränen bat die TV-Auswanderin bereits um die Hilfe der Öffentlichkeit. "Ich weiß einfach nicht mehr weiter, bitte helft uns", wandte sie sich in einer ergreifenden Videobotschaft, die RTL vorliegt, an die Fans. Sie betonte in dem Video auch, wie ernst es um ihren Mann steht: "Der eine [Pilz] hat schon ein Loch reingefressen und die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Weil die Gefahr, dass dieser Pilz ein Blutgefäß trifft, ist natürlich sehr groß und dann kann leider niemand mehr dem Thommy helfen, weil er dann verbluten würde."

Instagram / mermischmelz Die "Goodybe Deutschand"-Stars Thommy und Kathrin Schmelz, Juli 2025

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz, Reality-TV-Stars

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz im Krankenhaus