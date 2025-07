Nach Fehde: Thorsten Legat zeigt große Vaterliebe für Nico

Thorsten Legat (56) zeigt erneut, wie sehr ihm sein Sohn Nico Legat (27) am Herzen liegt. Auf Instagram teilte der ehemalige Fußballprofi ein gemeinsames Bild mit Nico, auf dem die beiden sich die Hand geben und dabei in die Kamera lächeln. Zu dem Foto schrieb Thorsten ungewohnt emotional: "Verbunden in aller Ewigkeit. Ich liebe dich, mein Sohn!" Für den Reality-TV-Star, der sonst gerne kernige Sprüche von sich gibt, sind das ungewöhnlich rührende Worte, die bei seinen Fans nicht unbemerkt bleiben.

Grund für Thorstens Stolz ist Nicos aktueller Lebenswandel. Der 27-jährige Reality-Darsteller befindet sich auf einem beeindruckenden Weg: Nico ist auf Entzug, besucht eine Therapie und arbeitet intensiv daran, seine Gesundheit und sein Leben wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Diese Anstrengungen seines Sohnes scheinen Thorsten nicht nur mit Stolz, sondern auch mit tiefer Dankbarkeit zu erfüllen. Bereits in der Vergangenheit hatte der frühere Sportler wiederholt betont, wie wichtig ihm die Unterstützung seines Kindes sei.

Nico, der als Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis oft im Schatten seines Vaters gestanden hat, tritt mittlerweile mehr und mehr selbst in den Vordergrund. Durch seine TV-Auftritte hat er in den vergangenen Jahren mediale Aufmerksamkeit erlangt, wurde aber auch mit einigen Problemen konfrontiert. Seine jetzigen Bemühungen könnten ihm nicht nur helfen, ein neues Selbstbewusstsein aufzubauen, sondern auch die Beziehung zu seinem Vater stärken – eine Verbindung, die Thorsten mit Worten und Gesten immer wieder gerne aufzeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten und Nico Legat, Juli 2025