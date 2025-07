Mikayla Raines' (†29) Ehemann teilt emotionale Erinnerungen

Mitte Juni soll Mikayla Raines nach heftigem Online-Hass Suizid begangen haben. Nach einigen Wochen meldet ihr Mann Ethan Frankamp sich in einem Instagram-Video zu Wort und nutzt die Gelegenheit, um seiner Frau zu gedenken. Dabei lobt er Mikayla nicht nur für ihren Einsatz als passionierte Tierschützerin, sondern vor allem auch für ihre Hingabe als Mutter für die gemeinsame Tochter Freya. "Ich wollte mich bei euch allen für die Kommentare, Briefe, Blumen und Geschenke für Freya bedanken und für all die Positivität, die ihr uns entgegengebracht habt, denn es war wirklich schwer für die Mitarbeiter und die Familie und für alle, die ihr nahestanden. Ich weiß, dass ihr sie alle als Heldin für die Tiere gesehen habt, aber sie war viel mehr als das und ich wollte, dass ihr ein paar Dinge seht, die ihr normalerweise nicht in den sozialen Medien seht", beginnt Ethan sein Video.

Für Ethan war Mikayla nicht nur für Freya ein einzigartiger Teil ihres Lebens, sondern auch für andere. Die Influencerin sei eine Künstlerin und "wirklich gute Sängerin" gewesen. Es habe so viele Dinge gegeben, die die Fans nie zu sehen bekommen haben. In dem Video sieht man Ethan auch zusammen mit Mikaylas geliebten Füchsen. Unter Tränen erinnert er sich an das freundliche Wesen und die Leidenschaften seiner Partnerin. Im Anschluss bekommen die Fans Videos zu sehen, die eine private Mikayla zeigen, zusammen beim Ponyreiten oder Achterbahnfahren mit der kleinen Tochter. Aber natürlich auch beim Kuscheln und Abenteuer erleben mit ihren geliebten Tieren. Für Ethan sei es eine Art Hinter-den-Kulissen-Video: "Es ist sehr schwer anzusehen, aber ich denke, dass es das wert ist."

Mikayla wurde vor allem auf YouTube und Instagram bekannt, wo sie mit ihrer Organisation SaveAFox für den Artenschutz kämpfte. Füchse hatten dabei einen besonderen Platz in ihrem Herzen und die US-Amerikanerin erreichte Millionen Fans. Doch ihre Berühmtheit brachte auch Missgunst mit sich. Als Ethan ihren Tod öffentlich machte, erzählte er ihrer Community, dass sie bereits Jahre mit Mobbing zu kämpfen hatte. Sogar im eigenen Umfeld sei sie immer wieder mit "Beleidigungen und Beschuldigungen" konfrontiert worden. Lange habe sie versucht, es auszuhalten, aber letztlich ging es nicht mehr. "Sie konnte es einfach nicht länger ertragen", meinte er in einem Video. Er selbst habe sie leblos aufgefunden und versucht, sie zurück ins Leben zu rufen, aber vergeblich. Für Ethan sei das eine traumatische Erfahrung gewesen.

Instagram / saveafox_rescue Mikayla Raines im April 2025

Instagram / saveafox_rescue Mikayla Raines, US-Aktivistin

Instagram / saveafox_rescue Mikayla Raines im Juni 2025