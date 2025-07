Schockierende Verwandlung: Sydney Sweeney ist auf Oscar-Jagd

Sydney Sweeney (27) überrascht ihre Fans mit einer drastischen Verwandlung für ihre neueste Filmrolle. Die Schauspielerin, bekannt aus Serien wie Euphoria und "The White Lotus", spielt in ihrem neuen Film "Christy" die titelgebende Box-Legende Christy Martin. Die neuesten Aufnahmen zeigen Sydney blutüberströmt, mit angeschwollenen Augen, abgeklebter Brustpartie und beschädigten Zähnen. Die Bilder, die sie auch auf Instagram teilte, sorgten für Erstaunen bei ihren Fans, die ihren drastischen Look kaum wiedererkannten. Laut Insidern liegt ihre Entscheidung für diese körperlich anspruchsvolle Rolle im Streben nach einem Oscar begründet – und das Filmdebüt auf dem Toronto Film Festival im September könnte der erste Schritt dorthin sein.

Das Biopic erzählt die Geschichte der bahnbrechenden lesbischen Sportlerin Christy Martin, die nicht nur im Boxring Geschichte schrieb, sondern auch in ihrem privaten Leben zahlreiche Hürden überwinden musste. Ihr Werdegang ist geprägt von Missbrauch und einem schockierenden Mordversuch durch ihren Ehemann. Hollywood-Experten loben Sydneys Entscheidung, auf eine große Produktion zu verzichten und sich stattdessen auf ein Projekt zu konzentrieren, das ihre schauspielerische Bandbreite zeigt. Sydney reiht sich damit in eine prominente Hollywood-Tradition ein, denn Schauspielerinnen wie Charlize Theron (49) oder Hilary Swank (50) haben es bereits vorgemacht: Für prägende Rollen optisch aus der Komfortzone herauszutreten, bringt nicht selten einen Award ein.

Erst kürzlich erzählte Sydney, dass sie für "Christy" ihr körperliches Erscheinungsbild massiv verändert hat. Sie trainierte intensiv, was dazu führte, dass nicht nur ihre Muskelmasse zunahm, sondern auch ihre Kleidung nicht mehr passte. Neben der Herausforderung im Film war Sydney zuletzt in ihrer Werbekampagne für American Eagle zu sehen. Ihr Wandel zwischen Glamour und harter Verkörperung einer Kämpferin zeigt, wie vielseitig die Schauspielerin ist.

Getty Images Sydney Sweeney im Juni 2025 in London

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Echo Valley" in New York

Getty Images Sydney Sweeney im April 2025