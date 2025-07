"Armselig": Peter Klein äußert sich zu Iris-Stefan-Krise

In der Beziehung von Iris Klein (58) und Stefan Braun scheint es zu kriseln – das machte Stefan kürzlich auf Instagram öffentlich. Dabei deutete er an, dass es etwas damit zu tun haben könnte, dass Iris aufgrund ihrer Ex-Beziehung mit Vertrauensproblemen zu kämpfen hat. Davon fühlt sich Peter Klein (58), der besagte Ex-Mann, wohl angegriffen. Auch er äußert sich nun in seiner Instagram-Story dazu. "Irgendwie schon armselig, wenn man das Scheitern einer Beziehung dem Ex-Ex in die Schuhe schieben will und dazu das Lügenkonstrukt der Frau gebraucht, die einem jetzt in den Arsch getreten hat", schießt er gegen Stefan.

Dass er die Schuld daran trägt, dass seine Ehe damals scheiterte, stritt Peter schon immer ab. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb er sich trotz seiner harten Worte ein wenig mit Stefan solidarisiert. Er fügt nämlich noch hinzu: "Aber hey, solltest du wirklich nichts gemacht haben, dann willkommen im Klub. Falls doch, werde erwachsen und steh zu deinem Scheiß." Während die Männer sich auf Social Media einen kleinen Schlagabtausch liefern, äußerte sich Iris bislang noch nicht öffentlich zu der Krise, in der ihre Beziehung offenbar steckt.

Die Situation zwischen Iris, dem Schlagersänger und Stefan ist schon seit langer Zeit angespannt. Mit Peter war die 58-Jährige von 2006 bis 2024 verheiratet. Die beiden ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten trennten sich aber bereits Anfang 2023, nachdem Peter eine angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (45) nachgesagt wurde. Er bestreitet bis heute, dass er jemals untreu gewesen ist – jedoch machten er und Yvonne Ende 2024 ihre Beziehung offiziell.

Collage: Joyn, Action Press Peter Klein, Iris Klein und Stefan Braun

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

AEDT Yvonne Woelke und Peter Klein bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 2025