Babybauch: Pete Davidson und Elsie geben Red-Carpet-Debüt

Am Sonntagabend feierten Pete Davidson (31) und seine schwangere Freundin Elsie Hewitt nun ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich. Anlass war die Premiere von Petes neuem Film "The Pickup" in Los Angeles. Elsie, die Anfang des Monats ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, strahlte in einem schwarzen, figurbetonten Kleid und setzte ihren Babybauch gekonnt in Szene. Pete wählte einen lässigen Look und erschien in einem braunen Tracksuit, wie Daily Mail berichtet. Arm in Arm posierten die beiden für die Kameras und zeigten sich bei einem liebevollen Kuss besonders innig.

Die Beziehung zwischen Pete und Elsie begann erst vor wenigen Monaten – doch das Baby scheint die beiden spürbar zusammengeschweißt zu haben. Pete bestätigte laut Daily Mail, dass das Paar überglücklich ist und er schon immer davon geträumt habe, eines Tages Vater zu werden. Bei der Premiere war diese Vorfreude kaum zu übersehen. "The Pickup", in dem Pete eine der Hauptrollen spielt, erscheint am 6. August auf Amazon Prime Video. Neben Elsie und Pete waren auch andere prominente Gäste bei der Veranstaltung vor Ort, darunter Eddie Murphy (64) und Keke Palmer (31), die ebenfalls zentrale Rollen in dem humorvollen Actionthriller übernehmen.

Pete, der kürzlich seine Gedanken zur bevorstehenden Vaterrolle gegenüber E! News teilte, betonte mehrfach, wie sehr er sich darauf freue, für sein Kind da zu sein – und ihm das zu geben, was er selbst in seiner Kindheit vermisst habe: "Ich habe sehr viel Glück und bin sehr, sehr glücklich." Für den Komiker, der oft mit seiner offenen und humorvollen Art Aufmerksamkeit auf sich zieht, beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Elsie, die vor allem als Model bekannt ist, gewann mit ihrem humorvollen Instagram-Post zur Schwangerschaftsverkündung viele Sympathien. Fans des Paares dürfen sich also nicht nur auf ihre neue Rolle als Eltern freuen, sondern auch gespannt auf einen anderen Pete Davidson in seiner Rolle als Vater blicken.

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt