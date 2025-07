So reagiert Taylor Swift auf Seitenhieb von Ex Mattys Mama

Taylor Swift (35) lässt sich nicht provozieren. Vor wenigen Tagen machte Denise Welch mit einem Seitenhieb gegen die Sängerin Schlagzeilen: Die Schauspielerin betonte im TV, sie sei dankbar, dass die Beziehung von ihrem Sohn Matty Healy (36) und Taylor in die Brüche gegangen ist. Der Frontmann der Band The 1975 und die "Karma"-Interpretin hatten Anfang 2023 eine kurze Liaison. Wie ein Insider laut Daily Mail erzählt, will sich Taylor nicht von Denises spitzem Kommentar ärgern lassen. "In Taylors Augen ist das alles sehr unangenehm, aber sie muss sich zurückhalten", ist sich die Quelle sicher und betont, sie sei aktuell sehr glücklich mit ihrem Leben.

In der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" wurde Denise nach ihrer Meinung zu Taylors neuestem Album "The Tortured Poets Department" gefragt. Einige Songs auf dem elften Studioalbum der 35-Jährigen sollen Gerüchten zufolge von Matty handeln – darunter "But Daddy I Love Him" und "The Smallest Man Who Ever Lived". Denise erklärte in dem Interview, die Zeit mit Taylor als Schwiegertochter in spe sei schwierig gewesen. "Weißt du, du darfst nichts sagen. Sonst schreibt sie ein ganzes Album darüber", stichelte Mattys Mama. Ob sie sich damit verschätzt hat? "Wenn es etwas gäbe, worüber Taylor in einem zukünftigen Song sprechen möchte, dann würde sie es auf diese Weise tun – falls sie jemals darauf reagieren sollte", klärt der Insider auf und betont: "Sie wird sich von Denise nicht den Tag verderben lassen."

Die Liaison von Matty und Taylor hatte nur wenige Wochen Bestand. Sie wurden im Mai 2023 mehrfach gemeinsam gesehen, darunter auch bei Auftritten von Taylors "The Eras Tour", wo der Sänger sogar die Bühne betrat. Ende Juni bestätigte ein Insider das Aus. Mittlerweile ist Taylor glücklich mit dem Footballspieler Travis Kelce (35) liiert. Auch Matty hatte erneut Glück in der Liebe: Seit Sommer 2024 sind er und seine Freundin Gabbriette Bechtel sogar verlobt.

Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift, Denise Welch

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Matty Healy auf der Bühne im Jahr 2023