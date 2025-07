Sam Thompson reflektiert "unangenehmes Jahr" nach Trennung

Sam Thompson (32), bekannt aus der Reality-TV-Serie "Made in Chelsea", hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Sieben Monate nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin Zara McDermott (28) sprach er nun erstmals offen über die Herausforderungen dieser Zeit. Im "Man Made"-Podcast seines Freundes Pete Wicks (36) reflektierte Sam über die Veränderungen, die ihn in den letzten Monaten geprägt haben. Besonders die Trennung nach fünf Jahren Beziehung habe ihn dazu gezwungen, sich mit unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. "Manchmal ist eine schwierige Phase notwendig, um sich selbst weiterzuentwickeln", erklärte er. Für Zara scheint das Kapitel abgeschlossen zu sein, denn sie ist inzwischen in einer Beziehung mit dem ehemaligen One Direction-Sänger Louis Tomlinson (33).

Neben der emotionalen Verarbeitung der Trennung fand Sam Ablenkung und Halt in einem besonderen Projekt. Im Rahmen einer UNICEF-Challenge meisterte er eine sportliche und mentale Herausforderung: Die 260-Meilen-Strecke zwischen den Fußballstadien Stamford Bridge und Old Trafford legte er in fünf Tagen zu Fuß und per Fahrrad zurück. Dabei sammelte er über 1,5 Millionen Pfund für den guten Zweck – ein Erlebnis, das ihn nachhaltig beeindruckte. Nach eigenen Angaben habe er bei dieser Aktion nicht nur körperliche Grenzen überwunden, sondern auch einen Teil seines emotionalen Ballasts verarbeitet. "Es war eine Lektion für mich, dass ich mehr an mich selbst glauben kann", so Sam im Gespräch mit Pete.

Auch wenn Sam aktuell als Single durchs Leben geht, hat er seinen Blick nach vorn gerichtet. Nach der gescheiterten Beziehung zu Zara sowie einer kurzen Romanze mit Samie Elishi fokussiert sich der Reality-Star auf seine persönliche Entwicklung. Er nahm sich bewusst eine Pause vom Dating und konzentrierte sich zunächst darauf, sich selbst wieder besser kennenzulernen. Zara hingegen scheint ihr Glück in der Beziehung mit Louis gefunden zu haben. Über ihren Social-Media-Kanal zeigte sie sich kürzlich mit einem goldenen Anhänger, der das Initial "L" trägt – ein zarter Hinweis auf ihren neuen Partner. Für Fans bleiben Sam und Zara zwei Menschen, die nach einer gemeinsamen Zeit nun verschiedene Wege eingeschlagen haben.

Getty Images Sam Thompson, Reality-TV-Star

Getty Images Sam Thompson und Zara McDermott, 2021

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson beim Sport 2025