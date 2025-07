Dieser britische Realitystar kämpft erneut bei Fame Fighting

Ein weiterer Fame Fighting-Kämpfer steht fest – und dieses Mal wird es sogar international. Während der britische Realitystar Callum Izzard im vergangenen Jahr nur als Ersatz in den Ring stieg, zählt er in diesem Jahr zu den offiziellen Kämpfern. Das gibt der Veranstalter nun stolz auf Instagram bekannt. Laut dem Posting wird der Brite in der Gewichtsklasse "Light Heavyweight" antreten. Und offenbar ist sein Gegner auch schon gesetzt. In dem Beitrag heißt es: "Wie wird der Rückkampf zwischen Callum Izzard und Marvin Manson ausgehen?"

Im vergangenen Jahr sollte Marvin eigentlich Eric Stehfest (36) im Ring gegenüberstehen. Der Dschungelcamp-Star musste den Kampf jedoch kurzfristig absagen. An seine Stelle trat Callum, der seinem Gegner nach einem packenden Fight schlussendlich unterlag – zumindest laut den Punktrichtern an diesem Abend. Damit gab sich der Brite aber nicht zufrieden und legte offiziell Einspruch ein. Nachdem unabhängige Boxrichter den Kampf noch einmal angesehen hatten, kamen sie zu einem eindeutigen Ergebnis: Callum lag tatsächlich vorn, weshalb der Kampf im Nachhinein als "No Contest" – also ohne offiziellen Sieger – gewertet wurde.

In diesem Jahr möchte der britische Realitystar von Anfang an den Sieg für sich bestimmen – ohne jegliche Zweifel. "Callum will dieses Jahr alle Fragezeichen aus dem Weg räumen! Wir sind gespannt, was er dieses Jahr mit einer vollen Vorbereitung im Ring zeigen wird", heißt es in dem Instagram-Verkündungspost. Auch Callum meldet sich in seiner Story zu dem Event zu Wort und schreibt siegessicher: "This time won't be leaving to no judges" – zu Deutsch: "Dieses Mal wird es keine Entscheidung durch die Punktrichter geben." Ob Callum in diesem Jahr wirklich einen klaren Sieg durch ein K.o. herbeiführen wird, stellt sich am 18. Oktober heraus.

Instagram / callumalexandre Callum Izzard, Juli 2025

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Instagram / callumalexandre Callum Izzard, britischer Realitystar