"Zweifel berechtigt": Stefan offenbart Krise mit Iris Klein

Die Beziehung von Iris Klein (58) und Stefan Braun steht offenbar auf wackeligen Beinen. Die Mutter von Daniela Katzenberger (38) hat kürzlich alle Paarbilder mit ihrem Liebsten von ihrem Instagram-Profil gelöscht, was für reichlich Spekulationen sorgte. Während Iris dazu schweigt, meldet sich Stefan nun in seiner Instagram-Story zu Wort und spricht offen über die bestehenden Probleme in ihrer Partnerschaft. "Ich weiß, ich habe ein reines Gewissen, ich tue nichts, was nur ansatzweise meine Loyalität infrage stellen würde, und ich stehe zu tausend Prozent zu dieser Frau – egal, ob unsere Beziehung endet oder nicht", beteuert er.

Grund für den Riss in ihrer Beziehung seien die Vertrauensprobleme von Iris. "Aktuell zweifelt man an mir. Aufgrund der Vergangenheit und der Eskapaden, die ein gewisser Ex von ihr fabriziert hat, mit Lügengeschichten und was weiß ich", schildert er und spielt auf Iris Ex-Mann Peter Klein (58) an. Er gibt an, dass er ihre knifflige Lage gut nachvollziehen kann: "Wenn ich in ihrer Haut stecken würde, würde ich wahrscheinlich auch keinem anderen Menschen mehr trauen." Auch die Finanzen scheinen bei dem Liebesdrama von Stefan und Iris eine entscheidende Rolle zu spielen. "Ich bin nicht ansatzweise finanziell auf ihrem Niveau, [...] die Zweifel sind alle völlig berechtigt. Nur die Zeit wird zeigen, ob ich es ernst meine oder nicht, nur die Zeit wird zeigen, ob wir zusammenhalten oder nicht", meint er.

Was genau zwischen Iris und Stefan vorgefallen ist, bleibt also nach wie vor unklar. Iris äußerte sich bislang noch nicht zu der überraschenden Liebeskrise. Noch vor wenigen Wochen strahlte das Paar vermeintlich vor Glück. Iris teilte ein Bild in den sozialen Medien, das sie und Stefan eng umschlungen auf Mallorca zeigte, und sprach von ihrer Freude, ihn gefunden zu haben. "Nicht gesucht und doch gefunden. Das Schicksal hat es gut mit uns gemeint", schwärmte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Mai 2025

Anzeige