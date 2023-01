Sport-Highlight: NFL kommt für zwei Spiele nach Deutschland

Die NFL gastiert wieder auf deutschem Boden. Im vergangenen Jahr war es eines der Highlights für die deutschen Fans des American Football: In München trafen die Tampa Bay Buccaneers mit Starspieler Tom Brady (45) auf die Seattle Seahawks. Eine absolute Premiere, denn es war das erste Mal überhaupt, dass ein Spiel der National Football League in Deutschland ausgetragen wurde. Und das sorgte offenbar für Begeisterung: Die NFL kommt 2023 wieder nach Deutschland!

Wie unter anderem RTL berichtet, verkündete die Football-Liga, dass 2023 gleich zwei Spiele in Deutschland ausgetragen werden. Sowohl die Kansas City Chiefs als auch die New England Patriots werden jeweils ein Match in München oder Frankfurt spielen. Wer die Gegner sind und wann die Spiele stattfinden, soll demnächst mit dem Spielplan der Saison veröffentlicht werden. "Wir können uns auf zwei besondere Spiele freuen", kündigt der ehemalige deutsche Football-Profi Markus Kuhn an. Für den Sport sei dieses Ereignis von "unglaublich großer Bedeutung". Wegen Bauarbeiten im Stadion in Mexiko-Stadt soll die NFL in den kommenden vier Jahren weitere Spiele in Deutschland planen.

Im vergangenen Jahr konnten sich aber nicht nur eingefleischte Fans für das Football-Match in München begeistern. Auch jede Menge Promis besuchten das extra umgebaute Stadion. Unter anderem war Fußball-Profi Mats Hummels (34) vor Ort. Aber auch Moderatorin Sophia Thomalla (33) verfolgte die Partie zusammen mit ihrem Liebsten Alexander Zverev (25).

Getty Images Tom Brady beim Spiel gegen die Saints am 5. Dezember 2022

Getty Images Match der Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders, Januar 2023

Instagram/aussenrist15 Mats Hummels, 2022

