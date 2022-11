Diese Stars verfolgten Tom Bradys Sieg live im Stadion!

American Football in Deutschland? Das ließen die Stars sich nicht entgehen! Vergangenen Sonntag wurde erstmals ein Spiel der NFL – der National Football League – in Deutschland ausgetragen. Die Tampa Bay Buccaneers mit Starspieler Tom Brady (45) trafen in München auf die Seattle Seahawks. Die Mannschaft von Gisele Bündchens (42) Ex konnte das Spiel letztendlich für sich entscheiden. Diese deutschen Promis waren live im Stadion dabei!

Dass Profisportler wie Mats Hummels (33) ein so besonderes Ereignis nicht verpassen, ist wohl wenig überraschend. Auf Instagram teilte er Bilder, wie er jubelnd das Spiel verfolgt. Der 33-Jährige hatte jahrelang für den FC Bayern München Fußball gespielt. Der bayerische Verein kooperiert mit Kansas City und hatte für das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden Teile der Münchner Arena umbauen lassen.

Aber auch andere Promis beobachteten das Spektakel live vor Ort. DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut (28) hatte ihrem Liebsten Niko Kronenbitter erst vor einigen Tagen das Jawort gegeben. Ihre Hochzeitsreise ging offenbar ins Stadion! Auch die Moderatorin Sophia Thomalla (33) war beim Spiel anzutreffen. Anscheinend war die 33-Jährige allerdings noch nicht allzu vertraut mit den Regeln des amerikanischen Nationalsportes. In ihrer Instagram-Story zeigte sie, wie sie sich von ihrem Freund Alexander Zverev (25) das Spiel erklären ließ.

Anzeige

Instagram/aussenrist15 Mats Hummels, 2022

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut im November 2022

Anzeige

Instagram/sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de