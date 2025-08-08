Überraschung: Dieser Promi verstärkt die "Let's Dance"-Tour

Mark Keller (60) feiert sein großes Comeback auf der Let's Dance-Tour 2025! Nachdem der Schauspieler im vergangenen Jahr aufgrund einer Verletzung pausieren musste, wird er ab November wieder auf dem Tanzparkett stehen – das bestätigt nun RTL. Der Musiker wird in Arenen in Deutschland und der Schweiz zusammen mit weiteren prominenten Teilnehmern sein Können unter Beweis stellen. Neben ihm ist auch Stuntfrau Marie Mouroum als Special Guest angekündigt, die ihn an vier Terminen vertreten wird. Außerdem wird Marie auch Sängerin Ella Endlich (41) bei zwei weiteren Auftritten ersetzen. Ebenfalls auf der Bühne: Stars wie Fabian Hambüchen (37) und Diego Pooth (21).

Die Fans erwartet zudem die gewohnt hochkarätige "Let's Dance"-Jury mit Jorge González (57), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61). Durch die glamourösen Abende führt Moderator Daniel Hartwich. Für die Zuschauer versprechen die Showmacher ein wahres Promi-Feuerwerk: Neben den Tänzen von Profis und Stars sind Emotionen, Glanz und beste Unterhaltung garantiert. Marie kam in der 18. Staffel der beliebten Tanzshow bis ins Viertelfinale und wird etwa in Städten wie Nürnberg, Dortmund, Oberhausen und Düsseldorf auftreten. Auch in Erfurt und Stuttgart wird sie dabei sein – ein Highlight für alle Fans der Show!

Mark hatte 2024 schon einmal an "Let's Dance" teilgenommen, musste aber wegen einer Verletzung frühzeitig ausscheiden. Privat steht der Der Bergdoktor-Star besonders durch seine enge Verbindung zu seinen Söhnen im Fokus. Aaron Keller (32), sein ältester Sohn, unterstützt seinen Vater nicht nur mental – er wird 2026 selbst auf dem Tanzparkett der 19. Staffel an den Start gehen. Vater und Sohn tauschen damit die Rollen, aber ihre Leidenschaft fürs Tanzen bleibt die gleiche.

IMAGO / Panama Pictures "Let's Dance"-Logo

IMAGO / pictureteam Mark Keller, Schauspieler

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel bei "Let's Dance"

