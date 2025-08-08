"Bauer sucht Frau"-Paul und Anna verkünden ihre Trennung

Bei Bauer sucht Frau nahm ihre Liebesgeschichte ihren Anfang: Anna und Paul lernten sich 2024 in der beliebten TV-Show kennen und wurden nach einem holprigen Start in der Sendung schließlich ein Paar. Doch nun kommt die überraschende Nachricht – die beiden gehen wieder getrennte Wege! In einem gemeinsamen Statement auf Instagram verkündeten sie: "Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen. Unsere Charaktere und Vorstellungen vom Alltag waren am Ende leider doch zu unterschiedlich."

In der gemeinsamen Stellungnahme erklären Anna und Paul, dass sie zwar in Zukunft ihre eigenen Wege gehen, jedoch kein böses Blut zwischen ihnen fließt: "Wir bleiben weiter in freundschaftlichem Kontakt und wir werden unsere gemeinsame Zeit für immer in guter Erinnerung behalten." Die genauen Gründe für das Liebes-Aus legt das einstige Traumpaar nicht offen. Ihre Fangemeinde bitten sie inständig, von Spekulationen zur Trennung abzusehen.

Bei "Bauer sucht Frau" war Anna eine der Kandidatinnen, die um Milchkuhhalter Pauls Herz buhlten. Liebe auf den ersten Blick war es bei den beiden damals allerdings nicht. Nach dem Scheunenfest musste Anna den Nachhauseweg antreten, da Paul lieber Kandidatin Sarah zur Hofwoche eingeladen hatte. Die beiden merkten jedoch schnell, dass es zwischen ihnen einfach nicht passte – Paul ging zunächst leer aus. Beim großen Wiedersehen der Staffel kam es dann zur Überraschung: Paul und Anna zeigten sich frisch verliebt und schwärmten schon von einer gemeinsamen Zukunft. Nach sechs Monaten Fernbeziehung sind die beiden dann sogar im Juni dieses Jahres zusammengezogen.

Anzeige Anzeige

RTL Anna und Paul von "Bauer sucht Frau" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Paul und Anna von "Bauer sucht Frau" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Paul und Sarah bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige