GNTM-Star Eliob hat seinen Partner in Kopenhagen geheiratet

Eliob Demofike hat seinen Partner Myat in einer intimen Zeremonie in Kopenhagen geheiratet. Die Trauung fand am 4. August statt. Der ehemalige Kandidat der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel beschrieb den Tag als einen seiner schönsten Momente. Auf Instagram teilte er emotionale Worte mit seinen Fans: "Ein stiller, intimer Moment – einer der schönsten in unserem Leben." Trotz seines Ausscheidens vor dem Finale der Show hat das Nachwuchsmodel nun einen Grund, sein Glück zu feiern.

In seiner Social-Media-Story fügte Eliob hinzu, dass diese Hochzeit kein Anfang, sondern vielmehr ein bedeutsames Versprechen sei. "Unsere Liebe hat Grenzen überschritten, Kulturen vereint, Kontinente verbunden", schrieb er und verwies dabei auf ihre gemeinsame Reise. Von Wien über Tokio nach Los Angeles, zurück nach Wien und jetzt nach Berlin – ihre Liebe habe sie stets zusammengehalten, wie er schwärmend erklärte. Die Hochzeit sei der Höhepunkt dieser gemeinsamen Geschichte und das Versprechen, sich immer wieder füreinander zu entscheiden.

Eliob lässt seine Fans regelmäßig an seinem Leben teilhaben. Doch während er in der Show vor allem durch seine Kreativität und Bühnenpräsenz auffiel, zeigt er auf Instagram auch seine emotionale Seite. Die Hochzeit in Kopenhagen unterstreicht nicht nur die Verbundenheit zu seinem Partner, sondern auch ihre Bereitschaft, gemeinsam Hürden zu überwinden. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Gratulationen – auch von Show-Kolleginnen wie Daniela Djokic und Zoe Rötzl.

Imago Eliob Demofike mit Lebenspartner Myat, Juli 2025

Imago Eliob Demofike, Model

Instagram / eliobmyat Myat und Eliob Demofike, Mai 2025

