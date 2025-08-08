Liam Neeson: Sein "bestes Stück" wird wieder Gesprächsthema

Liam Neeson (73) sorgt derzeit für ungewöhnliche Schlagzeilen: Ein altes Gerücht über den Hollywoodstar, bekannt aus Filmen wie "Schindlers Liste" und "Tatsächlich … Liebe", wird wieder aufgegriffen. Im Gespräch ist die Größe seines "besten Stücks". Laut einem Bericht von PageSix behauptet eine anonyme Quelle aus New York, Neeson besitze "einen der größten". Bereits 2006 hatte das Model Janice Dickinson in einem Interview behauptet, der Schauspieler habe "den größten Penis aller lebenden Männer". Ihre Erinnerung an einen Moment mit Neeson beschrieb sie mit den Worten: "Es war, als wäre ihm eine Evian-Flasche aus der Hose gefallen."

Janices Anekdote stammt aus einer Zeit, bevor Liam mit seiner Oscar-Nominierung für "Schindlers Liste" zu einem internationalen Star wurde. Die beiden sollen sich während eines Fotoshootings kennengelernt haben, und Dickinson, die damals mit Simon Fields verheiratet war, erinnerte sich, dass dieser Anblick ihre Ehe infrage stellte. "Plötzlich wurde mir klar, dass ich Sex vermisste. Nur nicht mit meinem Mann", erklärte sie damals. Auch Neesons aktuelle Beziehungssituation ist nun wieder Gesprächsthema. Gerüchte besagen, dass es zwischen ihm und "Baywatch"-Ikone Pamela Anderson (58) funkt. Das Duo arbeitet gemeinsam an einem neuen Filmprojekt und soll laut Insidern eine aufkeimende Romanze erleben.

Liam Neeson selbst zeigt sich trotz der ungewöhnlichen Diskussionen gelassen. Der Schauspieler, der für seine ruhige und bodenständige Art bekannt ist, hat in der Vergangenheit selten auf derartige Schlagzeilen reagiert. Seine angebliche neue Flamme, Pamela Anderson, ist nicht weniger medienerfahren. Nach mehreren Beziehungen und ihrem Leben in der Öffentlichkeit ist sie an Gerüchte und Spekulationen gewöhnt. Beide haben bisher betont, dass sie "gute Kumpel" seien, obwohl die Chemie und Nähe bei gemeinsamen Auftritten deutlich zu spüren war. Ob sich mehr aus ihrer Verbindung entwickelt, bleibt abzuwarten, doch beider Ausstrahlung zieht offensichtlich nach wie vor große Aufmerksamkeit auf sich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Neeson im Oktober 2018 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Neeson und Pamela Anderson, Juli 2025