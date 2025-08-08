Diesem ungewöhnlichen Hobby geht Model Tyra Banks nach

Tyra Banks (51) sorgte kürzlich bei ihrem Auftritt in der Sendung "Today With Jenna & Friends" für Schlagzeilen, als sie eine überraschend bizarre Leidenschaft enthüllte. Die ehemalige Moderatorin von America's next Topmodel gestand, dass sie es liebt, Pickel auszudrücken und die Zehen ihrer Freunde und Familie zu reinigen. "Ich habe ein Kit – mit Alkohol und allem, was nötig ist!", erklärte das Model amüsiert. Ihr "Hobby" beschränkt sich nicht nur auf ihren Partner Louis Bélanger-Martin, sondern umfasst auch ihre Mutter, ihre Freunde und sogar ihren Sohn.

Während des Gesprächs offenbarte Tyra, dass diese Eigenart für sie fast schon süchtig machend sei, sie jedoch klare Grenzen habe. Bereiche unterhalb der Knie oder oberhalb der Brust seien für sie okay – andere Körperregionen tabu. Mit diesem ungewöhnlichen Geständnis stahl das ehemalige Topmodel Co-Moderatorin Jenna Bush Hager regelrecht die Show, die zuvor über ihren eigenen seltsamen Tick, das Essen von Krümeln aus dem Bett, gesprochen hatte.

Nicht nur Tyra hat ein Hobby, das süchtig macht. Die Moderatorin verriet in der Sendung, dass ihr Sohn York plötzlich Feuer und Flamme für Videospiele wie "Roblox" und "Minecraft" war. Während sie anfangs eigentlich eine klare Regel aufgestellt hatte – keine Games zu Hause – brachte der Stiefvater das Gaming erst ins Haus. Tyra reagierte mit Kreativität: Sie ließ sich von ChatGPT einen echten Vertrag für York erstellen, der klar festlegt, wann und unter welchen Bedingungen gezockt werden darf.

Getty Images Tyra Banks im Juni 2025

Getty Images Tyra Banks, Topmodel

Getty Images Tyra Banks im März 2025