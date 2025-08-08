Nach Show-Aus: Stephen Colbert in neuer CBS-Serie zu sehen

Stephen Colbert (61), bekannt aus "The Late Show with Stephen Colbert", hat nach der überraschenden Ankündigung, dass seine Late-Night-Show eingestellt wird, bereits ein neues Projekt in Angriff genommen. Der beliebte Moderator wird laut Hollywood Reporter in der dritten Staffel der CBS-Serie "Elsbeth" einen Gastauftritt haben. Dort spielt er den Moderator einer fiktiven Late-Night-Show mit dem Titel "Way Late with Scotty Bristol". Stephens Episode wurde kürzlich abgedreht, und die neue Staffel des Spin-offs von "The Good Wife" und "The Good Fight" startet am 12. Oktober.

Die Idee für seinen Auftritt kam schon im Februar bei einem Interview mit Wendell Pierce (61), der in "Elsbeth" die Rolle des NYPD-Captains Charles Wagner verkörpert. Während der Sendung scherzte Stephen, dass er gerne einmal eine Leiche in einer Serie spielen würde. Wendell antwortete darauf scherzhaft, er könne das organisieren. "Elsbeth" ist eine Krimi-Dramedy mit einem Fall pro Woche und hat in den bisherigen Staffeln bereits zahlreiche bekannte Gaststars wie Jane Krakowski (56) und Vanessa Williams auf der Besetzungsliste gehabt. Die Hauptfigur Elsbeth Tascioni wird von Carrie Preston gespielt und zeichnet sich durch ihren unkonventionellen und genialen Ansatz zur Verbrechensaufklärung aus.

Der Wechsel zur Serie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Stephen Colbert sich auf das Ende von "The Late Show" vorbereitet, die im Mai 2026 nach 33 Jahren Sendezeit eingestellt wird. Seit er 2015 Jay Leno (75) nachgefolgt war, konnte Stephen stets auf die Loyalität seiner Fans zählen, die seinen intelligenten Humor und die besondere Art, aktuelle Themen zu kommentieren, schätzten. Die Entscheidung zur Absetzung wurde seitens CBS damit begründet, dass strukturelle Änderungen im Mutterkonzern Paramount Global vorgenommen werden. Doch Stephen blickt positiv in die Zukunft und freut sich augenscheinlich über seine neue Rolle im CBS-Universum.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendell Pierce, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert bei der "Saturday Night Live" Jubiläumsfeier in New York