Vergewaltigung publik gemacht: Bereut Mia Julia es heute?

Im Rahmen der Premiere der neuen Show "Die Büffels" von Lorenz Büffel (46) meldete sich Partysängerin Mia Julia (38) zu einem persönlichen Thema zu Wort. Sie sprach mit Promiflash über ihre Entscheidung, öffentlich über die Vergewaltigung zu sprechen, die ihr im Alter von 15 Jahren widerfahren war. "Ich bereue es überhaupt nicht, weil es ist ein Teil meines Lebens. Auch wenn ich hätte darauf verzichten können, aber es gehört zu mir", erklärte die "Mallorca da bin ich daheim"-Interpretin. Trotz der schrecklichen Erfahrung betonte Mia Julia, dass sie in der Lage sei, durch ihre Plattform auf der Bühne und in den sozialen Medien anderen Menschen zu helfen. Sie wiederholte stets: "Ich bereue nichts." Auch wenn sie zuweilen mit dem Erlebten noch hadern würde, wie sie auf Social Media erklärte: "Es hat mich gebrochen, und ich arbeite heute noch daran, zu heilen."

Hinter der extrovertierten Künstlerin, die auf der Bühne als "Partyrakete" bekannt ist, verbirgt sich eine ernsthafte und reflektierte Persönlichkeit. Im Promiflash-Interview beschrieb Mia Julia, wie sie selbst in dunklen Zeiten gelernt habe, das Positive zu sehen. "Egal, wie erschlagen du dich manchmal fühlst, habe ich die Erfahrung gemacht, alles hat dann auch irgendwann was Gutes", konstatierte die Ballermann-Sängerin. Vor allem die Möglichkeit, durch ihre Bekanntheit auf sensible Themen aufmerksam machen zu können, sieht sie als wertvolle Aufgabe. Es sei ihr wichtig, nicht nur für Unterhaltung zu sorgen, sondern auch Menschen Mut und Hoffnung zu geben. Wie sie selbst im Rahmen ihrer Online-Erklärung im Juni öffentlich machte, hätten ihr auf Instagram wohl viele Frauen, die Ähnliches erlebt haben, geschrieben.

Bereits im Juni hatte Mia Julia ihre Geschichte öffentlich gemacht und darüber gesprochen, wie lange es gedauert hatte, die Tat als Vergewaltigung zu erkennen. Erheblichen Anteil daran schrieb sie den Gesprächen mit ihrem heutigen Ehemann Peter zu, mit dem sie früher eine Kneipe betrieben hat. Bevor Mia Julia zu einer der bekanntesten Pornodarstellerinnen und Musikerinnen Deutschlands avancierte, arbeitete sie aber zunächst fünf Jahre lang im Friseurhandwerk. Im Jahr 2009 heiratete sie dann Peter Brückner, mit dem sie seither liiert ist. Das "Onlyfans"-Model, das seit 2012 seiner zweiten Leidenschaft, der Musik, fröhnt, legt großen Wert darauf, alle Erfahrungen als Teil ihrer Entwicklung zu sehen. Obwohl die Vergangenheit schmerzt, nutzt die Entertainerin die Bühne heute nicht nur für ihre Musik, sondern auch, um Aufmerksamkeit für wichtige Themen wie Respekt und Achtsamkeit zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mia_julia Mia Julia, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Mia Julia bei einem Auftritt in Bonn, August 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / peter_brueckner_privat Mia Julia und ihr Ehemann Peter, 2021