Deshalb zeigt Lorenz Büffel seine Kinder nicht in TV-Doku

Lorenz Büffel (46) und seine Ehefrau Emily Gierten gewähren in ihrer neuen TV-Doku "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" exklusive Einblicke in ihr Leben. Doch einen Aspekt schützen sie konsequent: die Privatsphäre ihrer Kinder. Obwohl die Kleinen in der Sendung zu sehen sind, bleiben ihre Gesichter stets unkenntlich. Warum das so ist, erklären die beiden nun bei der Premiere ihrer Show gegenüber Promiflash. Emily betont: "Wir haben schon hin und her überlegt, allein wegen unserer Kids, weil wir nicht wussten, ob wir ihre Privatsphäre nicht lieber schützen sollen." Letztendlich seien sie aber sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung. "Ich glaube, uns ist das Ganze ganz gut gelungen. Unsere Kinder sind ein Teil davon. Sie werden aber nicht gezeigt. Und ich bin froh, dass wir uns jetzt letztendlich dafür entschieden haben, weil das Ergebnis kann sich, glaube ich, ganz gut sehen lassen", stellt Emily klar.

Die Idee, die Kinder zwar ein Teil der Doku sein zu lassen, ihre Gesichter dabei bewusst nicht zu zeigen, wurde vor allem von Lorenz angetrieben. Der Ballermann-Sänger erklärt offen, dass ihm diese Entscheidung besonders wichtig gewesen sei: "Ich kann nicht irgendwann in fünf, sechs, sieben Jahren meinen Jungs erklären, ihr wart auf der anderen Seite der Insel und wir haben das gemacht." Für die Familie sei es von zentraler Bedeutung gewesen, eine Balance zu finden, bei der einerseits die Kinder ein Teil der Geschichte bleiben, andererseits aber ihre Grenzen respektiert werden. Dieses Konzept spiegelt sich in der neuen Sendung wider, die das glamouröse Leben des Partystars und den eher bodenständigen Familienalltag kombiniert.

Zudem verriet das Paar auch, was seine Fans in der Doku erwartet. Emily meinte im Gespräch mit Promiflash: "Die Leute können sich vor allem darauf freuen, dass sie Lorenz Büffel unter seinen Hörnern kennenlernen dürfen." Die Serie zeigt nicht nur jede Menge Spaß und Einblicke in das Bühnenleben des Stimmungssängers, sondern präsentiert auch die privateste Seite der beiden. Die Zuschauer bekamen besondere Momente aus dem Familienalltag zu sehen – und erfahren, wie viel mehr hinter der Kunstfigur Lorenz steckt.

IMAGO / Bildagentur Monn Lorenz Büffel, Sänger

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihren zwei Kindern

IMAGO / BOBO Lorenz Büffel, Sänger