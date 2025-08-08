Fans alarmiert: Machine Gun Kelly isst nur alle paar Tage

Machine Gun Kelly (35) hat mit einem Geständnis zu seinen Essgewohnheiten für Aufsehen gesorgt. In einem Video-Interview, das auf dem Instagram-Account HipHop-N-More geteilt wurde, erzählte der Musiker: "Ich esse nicht wirklich. Ich trinke einfach viel Wasser." Die Verwunderung seines Gesprächspartners veranlasste ihn dazu, näher auf seine Ernährung einzugehen. "Ich esse vielleicht ein paar Mal die Woche", räumte er ein. Ein typisches Mahl bestehe dann aus "Knochenbrühe mit Kimchi und Sauerkraut". Zu seinen Getränken zähle er gelegentlich Selleriesaft, Kokoswasser – und regelmäßig Kaffee. Auch Zigaretten seien ein fester Bestandteil seiner Ernährung, erklärte der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt.

Die überraschende Offenheit des Musikers löste bei vielen Fans große Besorgnis aus. In den sozialen Medien häuften sich Kommentare, die seine Ernährung hinterfragten. "Er beschreibt Magersucht", schrieb ein Nutzer, während ein anderer anmerkte: "Das ist keine Diät, das ist Unterernährung." Besonders seine Aussage, dass er sich manchmal schwach oder schwindelig fühle, weil er so wenig esse, wirkte auf viele Anhänger alarmierend. Sein Team sowie seine ehemalige Lebenspartnerin Megan Fox (39) haben sich bislang nicht zu den Aussagen geäußert. MGK, der erst vor einem Jahr seine einjährige Abstinenz vom Alkohol gefeiert hatte, steht damit erneut im Zentrum öffentlicher Diskussionen.

Machine Gun Kelly hat in der Vergangenheit häufig betont, Konventionen sprengen zu wollen. Mit seiner Vorliebe für Fermentiertes wie Kimchi und Sauerkraut sowie der Zubereitung in Knochenbrühe verweist er auf die gesundheitsförderlichen Probiotika, die diese Lebensmittel enthalten. Obwohl diese Zutaten nährstoffreich sein können, bilden sie allein kaum eine ausreichende Grundlage für eine ausgewogene Ernährung. Privat zeigt sich der zweifache Vater seit der Geburt seiner jüngsten Tochter im Frühjahr als viel beschäftigter Familienmensch. Doch bei Fans und Öffentlichkeit überwiegt derzeit vor allem eines: die Sorge um sein Wohlbefinden. Ob sich das auf seinen Lebensstil auswirkt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly posiert im Mai 2025 bei den American Music Awards in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Anzeige Anzeige