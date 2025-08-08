Leonie oder Clara: Wen soll Bachelor Martin Braun wählen?

Die Dreamdates bei Die Bachelors hätten für Martin Braun wohl kaum turbulenter verlaufen können. Nach einem romantischen Treffen mit Lena warf diese ihm sichtlich bewegt eine schockierende Offenbarung an den Kopf: Sie könne sich momentan kein Leben an der Seite eines Familienvaters vorstellen. Damit sah die Reise für sie ein plötzliches Ende und hinterließ Martin mit gebrochenem Herzen. Während die Tränen liefen, musste er sich der schwierigen Entscheidung stellen, welche zwei Frauen schließlich ins Finale einziehen sollten. Seine Wahl fiel auf Clara und Leonie, die nun eine Woche später um die letzte Rose kämpfen werden.

Diese Wendung riss die Pläne des Bachelors vollständig durcheinander, war Lena doch ursprünglich seine Favoritin für die nächste Runde. Sein Date mit ihr hatte er als Wendepunkt wahrgenommen – ein Moment, in dem die Verbindung zwischen den beiden zu wachsen schien. Doch nachdem sie die Show aus freien Stücken verlassen hatte, mussten sich Clara und Leonie beweisen, um das Interesse des charmanten 35-Jährigen endgültig auf sich zu ziehen. Mit beiden Frauen hatte Martin im Verlauf der Staffel intensive Augenblicke geteilt, die ihm die Entscheidung wohl kaum leichter machen werden.

Schon zuvor hatte Martin eine schwere Wahl beim Verteilen der Rosen zu treffen. So musste er Linda kurz vor den Dreamdates ziehen lassen, da er keine Basis mehr für eine tiefere Verbindung sah. Während Martin sich nun auf das große Finale vorbereitet, dürften die kommenden Tage für Clara und Leonie besonders aufwühlend sein. Beide haben im Verlauf der Staffel gezeigt, wie sehr ihnen Martin am Herzen liegt, und hoffen nun darauf, dass sich all ihre Mühen lohnen. Wer am 13. August schließlich die letzte Rose erhält, bleibt bis dahin ein wohlgehütetes Geheimnis. Stimmt jetzt unten ab, für wen sich Martin entscheiden soll!

RTL Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL "Die Bachelors"-Kandidatin Leonie